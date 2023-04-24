Araçlar güçlükle ilerliyor, trafik durdu duracak! İstanbul'da yollar kilitlendi: Ramazan Bayramı, okullar ve mesai saati...

İstanbul’da haftanın ilk iş gününde, 7 günlük ara tatili ile Ramazan Bayramı tatilinin ardından okulların açılmasıyla birlikte Cevizlibağ, Yenibosna ve Halıcıoğlu’nda D-100 Kara Yolu’nda trafik yoğunluğu oluştu.

YÜZDE 50'YE ULAŞTI

İBB trafik verilerine göre saat 07.40 sıralarında trafik yüzde 50’ye ulaştı. Servis araçlarıyla okullarına giden öğrencilerin ve işlerine gitmek isteyenlerin yollara çıkmasının ardından trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

KARA YOLLARINDA DURUM

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Kesimi Otoyolu'nun Gelibolu Güney-Lapseki kavşakları 1-3. kilometrelerinde, 1915 Çanakkale Köprüsü ve yaklaşım viyadüklerindeki bakım ve onarım çalışması nedeniyle çalışma programına göre bazı şeritler trafiğe kapatılarak, sürücüler diğer şeritlere yönlendiriliyor.

TAG Otoyolu'nun Toprakkale-Osmaniye kavşakları 4-7. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Sakarya-Düzce yolunun 12. kilometresinde Mudurnu Köprüsü'ndeki yapım çalışmaları dolayısıyla Sakarya istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Düzce istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Muğla-Kale yolunun 44-49. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Ankara Çevre Otoyolu ayrımı-Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Kırıkkale ve Kırıkkale-Ankara istikametlerinde şerit daraltması ve aktarması yapılarak, sürücüler diğer şeritlere yönlendiriliyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 10-11 ve 22-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Trabzon-Gümüşhane yolu, 50-55. kilometrelerdeki şev temizlik çalışması nedeniyle kısa sürelerle trafiğe kapatılıyor. Bu kesimde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Karacasu-Tavas yolu, 2. kilometredeki Aydın-Denizli Otoyolu çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Sivas-Zara yolunun 1-3. kilometrelerinde Numune Hastanesi Köprülü Kavşağı yapımı dolayısıyla her iki yönde ulaşım servis yollarından sürdürülüyor.

Finike-Kumluca yolunun 8-11. kilometrelerinde yaya alt geçidi yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

(İHA-AA)

