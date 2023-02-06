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Malatya’da deprem mi oldu? Gaziantep, Adana, Kayseri’de deprem mi oldu? 6 Şubat Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

06.02.2023 05:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya depremi ile ilgili son dakika açıklaması yoğun ilgi görüyor. Malatya'da yaşayan vatandaşlar yaşanan sarsıntıların ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıklamalarını merak etmeye başladılar. 6 Şubat tarihinde deprem haberleri peş peşe geldi. Peki, Malatya’da deprem mi oldu, en son nerede oldu?

Malatya’da deprem mi oldu? Gaziantep, Adana, Kayseri’de deprem mi oldu? 6 Şubat Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Deprem mi oldu sorusu merak edilen konular arasında bulunuyor. Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Mersin ve Kahramanmaraşta yaşayan vatandaşlar son dakika deprem açıklamalarını öğrenmek istiyorlar. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre Malatya'da saat 05:06'da deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 6.6 km olarak duyuruldu.

DEPREM Mİ OLDU?

Malatya'da saat 05:06'da deprem meydana geldi. Depremin şiddeti 4.8 olarak duyuruldu.
6 Şubat tarihinde deprem haberleri peş peşe geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada Gaziantep, Adana ve çok sayıda ilde hissedilen depremin büyüklüğü 7.4 olarak duyuruldu.6.4 ve 6.5 büyüklüğünde peş peşe iki artçı yaşandı.

deprem

SON DEPREMLER LİSTESİ

Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

2023.02.06 05:06:23 37.8892 37.9855 6.6 -.- 4.8 -.- ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.06 05:01:44 37.2988 37.0045 12.6 -.- 4.7 -.- CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 04:58:22 36.8588 36.7102 8.5 -.- 5.2 -.- KAZIKLI-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.06 04:47:42 38.5642 40.5523 2.5 -.- 4.3 -.- ORTULU-LICE (DIYARBAKIR) İlksel
2023.02.06 04:36:26 36.8932 36.7413 5.0 -.- 5.6 -.- YESEMEK-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.06 04:28:17 37.1292 36.8150 5.7 -.- 6.6 -.- DURMUSLAR-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.06 04:17:31 37.1123 37.1195 5.0 -.- 7.4 7.4 SOFALACA-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) REVIZE01 (2023.02.06 04:17:31)
2023.02.06 03:16:01 41.1913 44.0533 6.3 -.- 3.3 3.4 GURCISTAN İlksel
2023.02.06 03:15:55 38.7330 43.2393 5.0 -.- 2.4 -.- OZYURT-(VAN) İlksel
2023.02.06 02:56:29 37.0913 28.3700 13.3 -.- 2.0 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2023.02.06 00:08:01 38.4833 39.2502 1.6 -.- 1.7 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

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