Az önce deprem mi oldu, son deprem nerede oldu? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük depremin ardından bölgede birçok artçı sarsıntı meydana geldi. Çevre illeride etkileyen depremin artçıları ise hala sürüyor. Peki, Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi en son deprem nerede oldu?

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgilere göre; saat 14:11'de Malatya Doğanşehir'de 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ardından 14:23'te 4,8'lik bir deprem daha meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

2023.02.08 14:23:58 37.9917 37.6290 5.0 -.- 4.8 4.8 GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.02.08 14:11:50 38.0180 37.6650 5.0 -.- 5.5 -.- KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.02.08 14:04:09 38.1555 36.6617 8.0 -.- 2.7 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.08 14:00:17 38.1502 37.8267 3.9 -.- 4.3 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.02.08 13:57:09 38.0783 37.4025 5.0 -.- 3.4 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.08 13:52:05 36.3175 36.1358 5.5 -.- 3.1 -.- KARAALI-(HATAY) İlksel

2023.02.08 12:45:03 37.9988 37.8622 3.3 -.- 2.4 -.- HUDUTKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.02.08 12:18:33 38.0775 36.4413 16.7 -.- 2.3 -.- MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.08 12:00:38 37.5527 37.4950 18.0 -.- 2.4 -.- KIZIRLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.08 11:58:56 38.0632 37.7307 5.3 -.- 2.9 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.02.08 11:50:34 36.3318 36.1565 5.0 -.- 2.4 -.- UCGEDIK-(HATAY) İlksel

2023.02.08 11:50:11 36.8777 36.6053 5.0 -.- 2.9 -.- SAPANOZU-HASSA (HATAY) İlksel

2023.02.08 11:46:45 38.3845 27.2667 5.0 -.- 1.7 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel

2023.02.08 11:45:33 38.1023 37.8105 5.0 -.- 4.1 4.1 FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.02.08 11:43:31 37.4757 37.0605 7.4 -.- 2.7 -.- CIGLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.08 11:41:03 38.5260 37.1160 12.7 -.- 2.4 -.- ALKAYAOGLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.08 11:38:40 38.0122 36.3923 3.5 -.- 3.5 3.4 ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.08 11:26:04 38.3752 37.2852 8.9 -.- 2.1 -.- GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.08 11:22:58 37.9437 37.9320 8.3 -.- 3.0 -.- ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel



