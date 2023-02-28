Malatya'da enkaz altında kalan Beyza'nın polise sorduğu soru yürekleri dağladı! Bu kadar korkutucu muydu?

Malatya'da enkaz altında kalan Beyza Yetiş, kendisini kurtarmaya gelen ve Van depremini yaşadığını söyleyen polise, "Bundan daha mı kötüydü" diye sordu.

"BU DAHA KORKUTUCUYDU DİYEMEDİM"

Çalışma yaptıkları depremin 4'üncü gününde yaşadığı olayın kendisini çok duygulandırdığını anlatan Gençer, "Enkazda en öndeydim. Enkazda kalan 14 yaşındaki Beyza vardı. Beyza, daha sonra çalışma yaptığımız apartman sahibinin kızı olduğunu öğrendik. Beyza'yı kurtarırken bizimle konuşuyordu. Beyza'ya 'Ben nereden geldim biliyor musun dedim' Nereden dedi? Van'dan geldim dedim. Ben Van depremini yaşadım ve sizi çok iyi anlıyorum dedim. O da 'Bu kadar korkutucu muydu' diye sordu. Sorusuna karşılık öylece kaldım, 'Bu daha korkutucuydu' diyemedim. 'Bu daha' dedim ve tıkandım konuşamadım" diye konuştu.

(İHA)

