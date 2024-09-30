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Malatya'da feci kaza! Askeri araç otomobille çarpıştı: 5'i asker 8 yaralı

30.09.2024 06:55
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Malatya'da akşam saatlerinde askeri aracın otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5'i asker 8 kişi yaralandı.

Malatya'da feci kaza! Askeri araç otomobille çarpıştı: 5'i asker 8 yaralı

Malatya'daki kaza, 22.30 sıralarında Malatya-Sivas karayolunun Kendirli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen askeri araç ile otomobil kavşak içerisinde çarpıştı.

5'İ ASKER 8 YARALI

Kazada görevden dönen jandarma personelinin bulunduğu araçta 5 asker ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan 8 yaralı daha sonra ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Malatya-Sivas karayolu araçların yoldan kaldırılması ile kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

MALATYA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Malatya Valisi Seddar Yavuz, kaza ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Değerli hemşerilerim, görevden dönen jandarma aracı ile bir sivil aracın çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 5’i jandarma personeli olmak üzere 8 kişi yaralanmıştır. Yaralılar süratle hastanelere ulaştırılmış tedavilerine başlanılmıştır" ifadelerine yer verdi.

(DHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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