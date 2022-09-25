Kafa kafaya çarpıştılar! Ortalık can pazarına döndü: Çok sayıda can kaybı var

Pazar sabahı 08.00 sularında meydana gelen acı olay, Muratlı Mahallesi Kayseri-Malatya kara yolu Doğanlar mevkisinde gerçekleşti. Malatya'dan Kayseri yönüne giden 34 ABU 441 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen H.D'nin kullandığı 34 FDK 660 plakalı tırla çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda, itfaiye, AFAD, sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi.

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Kazada 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Akçadağ Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı da hastanede yaşamını yitirdi.

Bu arada, Malatya Valisi Hulusi Şahin kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu.

(AA)

