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  4. Kafa kafaya çarpıştılar! Ortalık can pazarına döndü: Çok sayıda can kaybı var

Kafa kafaya çarpıştılar! Ortalık can pazarına döndü: Çok sayıda can kaybı var

25.09.2022 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Hafif ticari araçla karşı yönden gelen tırın kafa kafaya çarpışması sonucu ortalık adeta can pazarına döndü. Kaza sonucu 5 kişi yaşamını yitirirken bir kişi ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kafa kafaya çarpıştılar! Ortalık can pazarına döndü: Çok sayıda can kaybı var

Pazar sabahı 08.00 sularında meydana gelen acı olay, Muratlı Mahallesi Kayseri-Malatya kara yolu Doğanlar mevkisinde gerçekleşti. Malatya'dan Kayseri yönüne giden 34 ABU 441 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen H.D'nin kullandığı 34 FDK 660 plakalı tırla çarpıştı.

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Kazanın ardından olay yerine çok sayıda, itfaiye, AFAD, sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi.

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Kazada 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Akçadağ Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı da hastanede yaşamını yitirdi.

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Bu arada, Malatya Valisi Hulusi Şahin kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası
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