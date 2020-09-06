Malatya'da korkunç kaza! Arılar otoyolu istila etti

Kaza, Darende ilçesine bağlı Yukarı Ulupınar mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen Malatya istikametinden gelerek Kayseri yönüne seyir halinde olan arı kovanı yüklü kamyon henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı Yukarı Ulupınar mevkiinde yoldan çıkarak şarampole devrildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada araç sürücüsü ile birlikte 3 kişi hayatını kaybederken, ihbar üzerine olay yerine intikal eden jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri çevreye yayılan arılardan dolayı olay yerine yaklaşmakta güçlük çekti.

Ekiplerin çalışmaları sonrasında kaza yerinde 3 kişinin cenazesine ulaşılırken, cenazeler Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

KOVANLARDAN ÇIKAN ARILAR OTOYOLU İSTİLA ETTİ

Öte yandan devrilen kamyonun kasasındaki onlarca arı yüklü kovan ise yollara saçıldı. Kırılan kovanlardan çıkan arılar otoyolu istila etti. (İHA)

