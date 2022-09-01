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Malatya’da korkunç kaza! Üst geçidin ayağına çarpıp takla attı... Ölü ve yaralılar var

01.09.2022 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Feci kaza Malatya'da meydana geldi. Kontrolden çıkan otomobil üst geçidin ayağına çarparak takla attı. Korkunç kazada anne-oğul olduğu belirlenen iki kişi hayatını kaybederken, iki kişi de yaralandı.

Malatya’da korkunç kaza! Üst geçidin ayağına çarpıp takla attı... Ölü ve yaralılar var

Kaza, saat 17.00 sularında Darende ilçesine bağlı Nadir Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, B.A. (51) idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak üst geçidin ayağına çarptı. Aracın hurdaya döndüğü kazada, Gülhan Aslan (39) ile oğlu Muhammed Yusuf Aslan (17) olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü ile R.C.A. (11) yaralandı.

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İNCELEME BAŞLATILDI

Kazada hayatını kaybeden anne ile oğlunun cenazesi Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, yaralı sürücü Darende Devlet Hastanesi’ne durumu ağır olan R.C.A. ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Malatya kaza
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