Malatya'da otomobile silahlı saldırı: 2 ağır yaralı

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Şeyh Bayram Mahallesi'nde meydana geldi.

ARACIN ÖNÜ KESİLEREK KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDU

Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önceden husumet bulunduğu ileri sürülen M.Ç. ve V.T. Hacı Bektaş Veli Caddesi üzerinde otomobilleri ile seyir halinde iken isimleri henüz öğrenilmeyen husumetlileri tarafından araçlarının önü kesilerek pompalı tüfekle kurşun yağmuruna tutuldu. Açılan ateş sonucunda ağır yaralanan M.Ç. ile V.T. olay yerine çağrılan ambulanslarla Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılarak tedavi altına alındı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, olay yerinde yaklaşık olarak 1 saat inceleme yapan polis ekipleri çok sayıda tüfek kartuşu buldu. Ayrıca biri tabanca diğeri pompalı tüfek olmak üzere silah da ele geçirdi.

Olaya karışan araçların Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekildiği, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü ve yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. (İHA)

