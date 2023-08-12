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Malatya'da üst üste yaşanan depremlerin ardından Naci Görür'den açıklama: Bendeki haritada bu depremlerin olduğu yerde bir fay yok

12.08.2023 18:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Malatya'daki 5,3'lük depremin ardından bugün de 4,8, 4,5 ve 4,2 büyüklüklerinde 3 ayrı deprem daha meydana geldi. Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, üst üste yaşanan sarsıntıların ardından Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Görür, "Bendeki haritada bu depremlerin olduğu yerde bir fay yok" dedi. İşte haberin detayları...

Malatya'da üst üste yaşanan depremlerin ardından Naci Görür'den açıklama: Bendeki haritada bu depremlerin olduğu yerde bir fay yok

Malatya, Bingöl, Antalya, Konya, Elazığ ve Diyarbakır'da üst üste yaşanan sarsıntılar korkuya neden oldu. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 10 Ağustos akşamı yaşanan 5,3 büyüklüğündeki depremin ardından bugün de aynı noktada 3 ayrı sarsıntı daha yaşandı. Bölgede üst üste meydana gelen depremleri ise Naci Görür değerlendirdi.

"BENDEKİ HARİTADA YOK"

6 Şubat deprem felaketinin ardından açıklamaları dikkatle takip edilen yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Görür şu ifadeleri kullandı:
"Bugün yine Malatya’da 4,3 ve 4,9 iki deprem var. Geçen günkü 5,2 ve 4,3 depremleri ile hemen hemen aynı yerler. Buralara stres transferi olabileceği dolayısıyla bu tür depremlerin beklenebileceğini sizlere belirtmiştim. Bendeki haritada bu depremlerin olduğu yerde bir fay yok. Acaba bu depremler KD uzanımlı Doğanşehir fayının İkizce’ye doğru muhtemel uzantısı üzerinde mi meydana geliyor?"

AFAD duyurdu! Malatya'da 4.8 büyüklüğünde deprem AFAD duyurdu! Malatya'da 4.8 büyüklüğünde deprem

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