Malatya'da vaka sayısı artıyor! Koronavirüs haritası kırmızı oldu

Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 salgınında riskli bölgeleri gösterdiği ‘hayat eve sığar’ mobil uygulamasında Malatya’daki değişim korkutuyor.

Koronavirüs yayılımını ve riskli bölgeleri gösteren uygulamada özellikle merkez mahallelerde 15 gün öncesi ve sonrası karşılaştırıldığında vaka sayılarının ciddi oranda arttığı görülüyor.

Merkezin yanı sıra ilçeler ve kırsal mahallelerde de vaka sayısının artığı Malatya’da bayram öncesi ve sonrası vaka sayılarında gözle görülür bir artışın olduğu görülüyor.

Koronavirüs yayılımın en çok son zamanlarda artan düğün, nişan gibi organizasyonların artması, sosyal mesafeye ve maske kuralına uyulmamasından kaynaklandığı düşünülüyor.



