Malatya'daki deprem sonrası dikkat çeken açıklama: Biz daha en kötüyü yaşamadık

Yetkililerin yapacakları her türlü açıklamaları dinlesinler. İlk saatlerde hemen orada olurlar. Ama Batı'ya doğru olması acaba yeni bir deprem mi diye bizleri de kaygılandırıyor doğrusu. Müstakil bir deprem gibi gözüküyor. Öyleyse giderek küçülecek depremler şeklinde devam eder ve biter. Bu depremler her zaman yaşanacak yapı stoğumuzu hazırlamamız gerekiyor.

"Bu noktadaki depremler yeni depremlerdir, artçı depremler gibi yorumlayamayız. Bunu ilerleyen saatler içerisinde çok dikkatli izlemek zorundayız. 5'i geçen her depremde yapı stoğunda hasar meydana geliyor. Yorgun binalar varsa büyük tehlike arz etmekte. Vatandaşların da bu tür evlere girmemeleri gerekiyor.

Ocak - Şubat - Mart'ta 20 bin deprem meydana geldi. Normalde 1 yılda 24 bin sarsıntı olur. Biz 20 binini ilk 3 ayda yaşadık. Önemli bir deprem periyodundayız. Türkiye'nin her yerinde depremler oluyor şu anda. Birkaç gün geçmiyor ki deprem meydana gelmesin. Hem de, Doğu'da olabiliyor, Batı Anadolu'da olabiliyor, Güney Batı Anadolu'da oldu. Ama toplamda 2020 yılında çok deprem oldu. Sanki 1 yıllık deprem sayısını yılın ilk yarısında geçtik bile. Hem batı, kuzey, Doğu Anadolu faylarında 7'nin üzerine çıkacak depremler olacak. Bu bizim kaderimiz kaçınılmaz, bu bir milli seferberliktir. Küçük depremler küçük enerji alır. Daha büyük enerjiler daha büyük depremlerle ortaya çıkacak. Biz daha en kötüyü yaşamadık. Her an hazır olmamız gerek.

İlk saatlerde dışarda olmakta fayda var. Bunu zaten resmi makamlar söylüyorlar. Bu deprem üzerinde bir başka 5 büyüklüğünde deprem yaşamak çok olağandır. Ama normal şartlar altında. 5,2 büyüklüğündeki depremden sonra bağımsız bir depremse birkaç artçı yaşanır, uzun sürmez ve sönümlenir. Ama bu bölgenin tamamen enerjisini almıyor. Yani bir iki günlük bir rahatlama. Ama önümüzdeki günler-aylar içerisinde mutlaka başka depremler art arda gelecektir. Bu bağımsız bile olsa geçici bir rahatlık. Faylar, depremleri oluşturarak rahatlayabiliyor. Ama bu rahatlama yeni gerilimler taşıyor.

Bu deprem anında, anında sokağa fırlamak doğru bir şey değil. Deprem bittikten sonra çıkması gerekiyor. İnsan 10 saniyede aşağı inemez, yaralanabilir. Ancak deprem bittikten sonra çıkmak gerekiyor.''