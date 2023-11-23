Malatya depremi sonrası korkutan açıklamalar peş peşe geldi: '2020'den beri uyarıyorum, 6 büyüklüğüne kadar varabilir'

Malatya'da 5.2'lik depremin ardından 3 dakika sonra 4.7'lik bir deprem daha oldu. Peş peşe olan depremler herkesi tedirgin etti. Bu depremler Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay ve çevre illerde de hissedildi. Peki bu depremler artçı mı? Öncü mü? Daha ne kadar sürecek? Deprem uzmanlarından peş peşe açıklamalar geldi.

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy Malatya'da art arda olan depremleri değerlendirdi.

İşte Üşümezsoy'dan korkutan açıklamalar...

"6.5'LİK DEPREM POTANSİYALİNİ VURGULUYORUM"

"Ben bu konudaki söylemimi 2020 depreminden sonra söylediğim bir konu. 2020'de Sivrice'de olan bir depremde doğan yolda fay yaklaşık 2 metre kadar yer değiştirmiştir. Pötürge kırılmıştır ama akımı düşüktür. Bu fay üzerinde o tarihten beri depremler var diğer tarafta ise 6 Şubat depreminde de pazarcıktan gelen fay hattı gölbaşına kadar geliyordu. Boş bir alan var o alanda hatta 2 gün evvel burda 4.1'lik deprem oldu ondan evvel sürekli 5'lik depremler oldu. Buradaki 6.5'lik bir deprem potansiyalini vurguluyorum. Malatya, Yeşilyurt fayıyla bağlantılı değil. 2020 yılındaki Sivrice depremi ve Pazarcık depreminin kırıldığı bölgeler arasında kırılmamış bir bölgeyi temsil ediyor. Bu boyutuyla 6-6.5'lik deprem yapabilme potansiyaline sahip"

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'da Malatya'daki depremin ardından şunları aktardı:

"3-4 YIL ARTÇI DEPREMLER YAŞANACAK"

"Öncü deprem olamaz. 11 il depremi diye aldığımız 4 deprem oldu. Bu depremlerde toplam salınan gerginlik miktarı 8 büyüklüğündeki bir depreme eşit. Şuanda Türkiye'deki bir numaralı depremi oldu 51 bin kayıpla. Erzincan depremi bir bu iki. Bu büyüklükteki bir depremin artçı depremlerinin bitmesi beklenemez. Halen o bölgede boşalmamış gerginlikler artçı depremlerle boşalacaktır. Bu ne yazık ki 3-4 yıl sürecektir. Bu bölgedeki halkımız 4 milyona yakın kişi, bu depremlerden tedirgin olacaklar. Bugün olan 4.7 depremi, 5.2 'nin artçısıdır. 5.2 olan depremde 11 Şubat'ta olan Kahramanmaraş depreminin artçısıdır. Bu bölgede birikmiş olan gerginlik bu artçı depremlerle boşalacak. Kahramanmaraş 6 büyüklüğüne kadar dahi varabilir. Hatta 5.5- 6.2 büyüklüğüne varabilir.

"ORTA YA DA AĞIR HASARLI YAPILARA GİRİLMEMESİ GEREK"

Orta hasarlı ya da ağır hasarlı yapılara girilmemesi gerek. Havalar da soğuyor, insanların durumu zor. Deprem bölgesinden geldim, çok güç bir durumda. Yapılar yapılmaya başlasa da bunlar kısa sürede bitmiyor. Yapılacak yapı sayısı var. Bu deprem gerçek anlamıyla bir felaketti. Bu korku ve sıkıntılar hep yaşanacak. 3-4 yıldan önce bitmez bu artçı depremler. Türkiye ve Dünya üzerinde hiç beklenmeyen bir olay oldu. 11 il depremiyle 4 tane kırık kırıldı bu yüzden artçı depremlerle kırılmalar sürecektir. Bugün Kahramanmaraş öbür gün Adıyaman öbür gün Kozan'da, Hatay'da, Samandağ'da artçı depremler olacaktır.

5.2'lik bir deprem kırsal yapılarda yıkıcı olur. Köy yapısı ve damlarda yıkıcı olur. 2 hata 1 doğru yapmaz diyerek. 1970'den beri ben deprem bölgelerini geziyorum. Betonarmede yönetmeliklere uygun yapı yapılması gerekiyor. Doğru yerde doğru yapılaşma yapmıyoruz. Bunun çaresi aynı ABD,Japonya ve İran'da olduğu gibi çelik yapılaşmaya geçmemiz gerekiyor. Deprem yönetmeliğimiz harika ama uymuyoruz.

AFAD ve Kandilli farklı duyurdu sebebi ne? sorusuna ise Ercan, böyle bir ikilik hiçbir ülkede yok. Bu iki kurumun ilgili kişileri aynı modeli kullanmaları gerekiyor. Tek bir değerin elde edilmesi gerekiyor. "







