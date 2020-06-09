Malatya'yı şimşekler aydınlattı

Kentte etkili olan sa\u011fanak \u00f6\u011fle saatlerinde de s\u00fcrd\u00fc. Sa\u011fanak, ara\u00e7 s\u00fcr\u00fcc\u00fclerine zor anlar ya\u015fat\u0131rken, aral\u0131klarla g\u00f6r\u00fclen \u015fim\u015fekler ise kenti ayd\u0131nlatt\u0131. \nBeyda\u011flar\u0131 \u00fczerinde \u00e7akan \u015fim\u015feklerin g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri ortaya e\u015fsiz manzara \u00e7\u0131kard\u0131.\n\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERHarvard uydu g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerini izledi! Koronavir\u00fcs daha \u00f6nce mi ba\u015flad\u0131?\u0130Y\u0130 Parti'li L\u00fctf\u00fc T\u00fcrkkan'\u0131n \u00e7iftli\u011fiyle ilgili fla\u015f geli\u015fme