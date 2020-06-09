Malatya'yı şimşekler aydınlattı

Kentte etkili olan sağanak öğle saatlerinde de sürdü. Sağanak, araç sürücülerine zor anlar yaşatırken, aralıklarla görülen şimşekler ise kenti aydınlattı.

Beydağları üzerinde çakan şimşeklerin görüntüleri ortaya eşsiz manzara çıkardı.



