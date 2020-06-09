HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Malatya'yı şimşekler aydınlattı

Malatya'yı şimşekler aydınlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2020 15:19 | Son Güncelleme

Malatya'da etkili olan sağanak, öğle saatlerinde de devam etti. Yağış sırasında şimşekler, vurduğu dağları aydınlatırken, ortaya eşsiz görüntüler çıktı.

Malatya'yı şimşekler aydınlattı

Kentte etkili olan sağanak öğle saatlerinde de sürdü. Sağanak, araç sürücülerine zor anlar yaşatırken, aralıklarla görülen şimşekler ise kenti aydınlattı.

Beydağları üzerinde çakan şimşeklerin görüntüleri ortaya eşsiz manzara çıkardı.

b46e83550780ab4b7ff572f6f88d3df2


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHarvard uydu görüntülerini izledi! Koronavirüs daha önce mi başladı?Harvard uydu görüntülerini izledi! Koronavirüs daha önce mi başladı?
İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'ın çiftliğiyle ilgili flaş gelişmeİYİ Parti'li Lütfü Türkkan'ın çiftliğiyle ilgili flaş gelişme

En Çok Okunan Haberler

Acun ilk defa açıkladı: Gidersen git dedim ve...

Acun ilk defa açıkladı: Gidersen git dedim ve...

Antalya'nın ilçelerini tsunami için uyardı

Antalya'nın ilçelerini tsunami için uyardı

Bir ilde 'ikinci dalga' endişesi! Klinik sayısı 5'e çıkarıldı

Bir ilde 'ikinci dalga' endişesi! Klinik sayısı 5'e çıkarıldı

Usta oyuncudan acı haber! Kanser tedavisi görüyordu...

Usta oyuncudan acı haber! Kanser tedavisi görüyordu...

65 yaş üstü ile 18 yaş altı için kısıtlama kaldırılacak mı?

65 yaş üstü ile 18 yaş altı için kısıtlama kaldırılacak mı?

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda kişiye gözaltı kararı

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda kişiye gözaltı kararı

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

14 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı

14 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

6 Haziran 2020 Sayısal Loto ve Süper Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula

6 Haziran 2020 Sayısal Loto ve Süper Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula

ABD 50 yıl önce gönderdi! Elazığ'da okulun çatısından çıktı

ABD 50 yıl önce gönderdi! Elazığ'da okulun çatısından çıktı

Diğer Haberler
Çaldığı bileziklerin yerini, kuyumcuya mesajla bildirdi

Çaldığı bileziklerin yerini, kuyumcuya mesajla bildirdi

Hain saldırıdan yaralı kurtulan işçi o anları anlattı

Hain saldırıdan yaralı kurtulan işçi o anları anlattı

Ordu’da 2 büst daha meydandan kaldırıldı

'Engin Altan Düzyatan' büstünden sonra şimdi de...

Bakan Çavuşoğlu: 125 ülkenin yardım talebini karşıladık

Bakan Çavuşoğlu: 125 ülkenin yardım talebini karşıladık

Diyarbakır'da 10 yaşındaki çocuğa taciz

İğrenç olay! 10 yaşındaki çocuk dehşeti yaşadı

İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'ın çiftliğiyle ilgili flaş gelişme

İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'ın çiftliğiyle ilgili flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.