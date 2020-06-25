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Malatya'da 110 kilo 900 gram esrar ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2020 08:03 | Son Güncelleme

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 110 kilo 900 gram esrar ele geçirildi, biri emekli polis, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da 110 kilo 900 gram esrar ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekiplerince yürütülen teknik takip ve analiz sonucunda, kent merkezinde durdurulan iki araçta arama yapıldı.

Öncülük yapan araçtaki bir şüphelinin üstünde, suçtan elde edildiği değerlendirilen 20 bin lira, arkadan gelen aracın bagaj kısmında ise paketler halinde 110 kilo 900 gram esrar ele geçirildi.

Operasyonda, aralarında biri emekli polis olmak üzere, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

(AA)

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