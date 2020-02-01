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Malatya'da ağır hasarlı binadaki daireler boşaltılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 13:15 | Son Güncelleme

Sivas Caddesi'nde bulunan 6 katlı apartmandaki depremzedelerin taşınma masrafları, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor

Malatya'da, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören bir binada ikamet eden vatandaşlar dairelerini boşaltmaya başladı.

Kent merkezindeki Sivas Caddesi'nde bulunan 6 katlı Yağmur Apartmanı'na, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince ağır hasarlı raporu verildi.

Bina sakinleri, karar üzerine evlerini tahliye etmeye başlarken, depremzedelerin taşınma masrafları Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor.

Apartmanda ikamet eden Safa Tercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni bir ev kiraladıklarını söyledi.

Malatya Büyükşehir Belediyesinin anlaştığı nakliye firmasının taşıma işlemini gerçekleştirdiğini dile getiren Tercan, "Belediye personeli sağ olsun yardım da ediyor. Asansörle eşyalarımızı indiriyorlar. Hep beraber evimizi taşıyoruz. Yeni bir ev tuttuk, oraya yerleşeceğiz." dedi.

Deprem anında evde olduğunu ve aşırı sallandıklarını dile getiren Tercan, "Bina ağır hasar gördü, boşaltmak zorunda kaldık. Sıkıntılar çektik ama çok şükür atlattık. İnşallah her şey daha iyi olur. Eşyalarımızın çıkarılması belediyeye ait, sağ olsunlar yaralarımız sardılar." diye konuştu.

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