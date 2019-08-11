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Malatya'da bayram namazı ve şehitlik ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 08:42 | Son Güncelleme

MALATYA'da çok sayıda vatandaş, Kurban Bayramı namazını kılmak için camilere akın etti.

Malatya'da bayram namazı ve şehitlik ziyareti

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da çok sayıda vatandaş, Kurban Bayramı namazını kılmak için camilere akın etti. Bayram namazının ardından şehitliğe giden vatandaşlar uzun süre mezarlıklardan ayrılmadı, duygu dolu anlar yaşandı.
Bayram namazını özellikle halk arasında bilinen Yeni Camide (Hacı Yusuf Cami) kılmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatinde camide saf tuttu. Bazı vatandaşlar namazı cami bahçesinde kıldı. Namazın ardından okunan hutbe ve yapılan dua sonrası cemaat birbirleriyle bayramlaştı. Cami çıkışında vatandaşlara lokum ikram edildi. Kentte yoğunluğun yaşandığı bir diğer cami ise Şehir Mezarlığı Camisi oldu. Safların cami dışına taştığı şehir mezarlığı camisinde bayram namazı sonrası vatandaşlar mezarlıklara geçti.
ŞEHİTLİKTE BURUK BAYRAM
Bayram namazından sonra mezarlık ve şehitliklere akın eden vatandaşlar, hem yakınlarının kabrini ziyaret etti, hem de şehitleri anmak için kabirlerine gitti. Şehit ailelerini teselli eden vatandaşlar uzun süre mezarlıklardan ayrılmadı. Şehit asker ve polislerin yakınları ise evlatlarının mezarı başında dua etti, fotoğrafını bağrına basarak gözyaşı döktü.

FOTOĞRAFLI

Malatya'da bayram namazı ve şehitlik ziyaretiMalatya'da bayram namazı ve şehitlik ziyaretiMalatya'da bayram namazı ve şehitlik ziyaretiMalatya'da bayram namazı ve şehitlik ziyareti

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