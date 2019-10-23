HABER

Malatya'da bin litre sahte içki ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 13:40 | Son Güncelleme

Hekimhan ilçesinde 2 şüpheli yakalandı

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, bin litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak ve sahte alkol satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Oluşturulan özel ekip tarafından yürütülen çalışmalarda, Hekimhan ilçesinde 2 şüphelinin, evlerinde sahte rakı imal ederek ticaretini yaptığı belirlendi. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, bin litre sahte içki ele geçirdi.

Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

PARTNER Savaşçı'nın Teğmen Çiğdem'i, gerçekte bambaşka biri! Instagram pozları mest etti Savaşçı'nın Teğmen Çiğdem'i, gerçekte bambaşka biri! Instagram pozları mest etti
Van'da ele geçirildi! Asker tek tek çıkardıVan'da ele geçirildi! Asker tek tek çıkardı
Öldürülen çevreci çiftin kapattırdığı mermer ocağı için ÇED raporuÖldürülen çevreci çiftin kapattırdığı mermer ocağı için ÇED raporu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
il jandarma komutanlığı Malatya operasyon sahte içki operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Kremlin: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

Kremlin: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

MasterChef'te bir ilk yaşandı! Neye uğradıklarını şaşırdılar!

MasterChef'te bir ilk yaşandı! Neye uğradıklarını şaşırdılar!

Terim'den flaş Belhanda sözleri!

Terim'den flaş Belhanda sözleri!

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber: 1 asker şehit

Kahreden haber: 1 asker şehit

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Van'da çok sayıda mühimmat ele geçirildi! Asker tek tek çıkardı

Van'da ele geçirildi! Asker tek tek çıkardı

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili son dakika açıklaması

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili son dakika açıklaması

Eşiyle tartıştıktan sonra balkondan atlayan kadın öldü

Eşiyle tartıştıktan sonra intihar etti

Son dakika! Uşak'ta yangın faciası: Aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi öldü

Uşak'ta yangın faciası: Aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi öldü

Hatay'da uyuşturucu satıcılarına operasyon! 3 kişi tutuklandı

Hatay'da uyuşturucu satıcılarına operasyon! 3 kişi tutuklandı

Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.