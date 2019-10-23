Malatya'da bin litre sahte içki ele geçirildi

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, bin litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak ve sahte alkol satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Oluşturulan özel ekip tarafından yürütülen çalışmalarda, Hekimhan ilçesinde 2 şüphelinin, evlerinde sahte rakı imal ederek ticaretini yaptığı belirlendi. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, bin litre sahte içki ele geçirdi.

Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

