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Malatya’da iki grup arasında kavga: 1 ölü 2 yaralı

19.03.2021 01:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti 2 kişide yaralandı.Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Büyük Hüseyin Mahallesi’nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre, Uygur Sokak içerisinde bulunan bir iş hanının 2 katındaki dernekte iki grup arasından çıkan tartışma daha sonra kavgaya dönüştü.

Malatya’da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti 2 kişide yaralandı.
Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Büyük Hüseyin Mahallesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Uygur Sokak içerisinde bulunan bir iş hanının 2 katındaki dernekte iki grup arasından çıkan tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Silahlarında kullanıldığı kavgada açılan ateş sonucunda Emrah Dalkılıç olay yerinde hayatını kaybederken, M.D. kolundan E.B ise bacaklarından yaralandı.
Olayın şüphelilerinden olduğu tespit edilen S.A., B,G, ile M.K. ekipler tarafından olayda kullanılan suç aletleriyle birlikte yakalanarak gözaltına alınırken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ekiplerin olay yerinde detaylı inceleme yaptığı olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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