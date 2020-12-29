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Malatya’da kadın cinayeti

29.12.2020 13:11 | Son Güncelleme:
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Malatya’da kadın cinayeti

Malatya’da eşi tarafından başından silahla vurulan genç kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Olay, sabaha karşı Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi’nde meydana geldi.

Malatya’da eşi tarafından başından silahla vurulan genç kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, sabaha karşı Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çiftlik Caddesi Payitaht konutlarında bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda 38 yaşındaki S.T., eşi M. T. (40) tarafından tabanca ile açılan ateş sonucunda ağır yaralandı. İhbar üzerine Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan S.T. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
M.T.’nin gözaltına alındığı olayda talihsiz kadının cenazesi Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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