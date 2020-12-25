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Malatya’da kısıtlamaya uymayan 57 kişiye ceza

25.12.2020 11:48 | Son Güncelleme:
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Malatya’da kısıtlamaya uymayan 57 kişiye ceza

Malatya’da polis sorumluluk alanında pandemi tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olan saatlerde dışarı çıkan 57 kişiye ceza uygulandı.Polisin il genelinde yaptığı denetlemelerde, 21:00-05:00 saatleri arasında sokağa çıkma ihlali yapan 57 kişiye de 51 bin 300 TL ceza yazıldı.

Malatya’da polis sorumluluk alanında pandemi tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olan saatlerde dışarı çıkan 57 kişiye ceza uygulandı.
Polisin il genelinde yaptığı denetlemelerde, 21:00-05:00 saatleri arasında sokağa çıkma ihlali yapan 57 kişiye de 51 bin 300 TL ceza yazıldı. Bu arada, dünyayı kasıp kavuran ve Türkiye’de de daha fazla yayılmaması için önlemler alınan yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında da denetimler devam ediyor. Polis sorumluluk alanında son 24 saatte yapılan denetimlerde, toplu ulaşım araçlarında fazla yolcu alan 5 şoföre işlem yapıldı. Ayrıca, maske takmayan 2 kişiye toplam bin 800 TL ceza kesildi.
Malatya’da, korona hastası olup da evde izole olması gerekirken dışarı çıkan ve yurda yerleştirilenlerin sayısı toplam 15 olduğu kaydedildi.

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