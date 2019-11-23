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Malatya'da silahla yaralanan kadın tedavi altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 21:30 | Son Güncelleme

Kadının eşi ve oğlu gözaltına alındı

Malatya'nın Kale ilçesinde silahla yaralanan kadın hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, kırsal kesimde bulunan Bağlıca Mahallesi'nde oturan G.Ö. isimli kadın, eşi C.Ö. ve oğlu F.Ö. tarafından bacağından yaralı halde Turgut Özal Tıp Merkezine getirildi.

Kontrolde bacağına çok sayıda av tüfeği saçması isabet ettiği belirlenen kadın tedaviye alındı.

Polis ekipleri, kadının eşi ve oğlunu gözaltına aldı.

Olayın nasıl meydana geldiğinin araştırma sonucu belirleneceği öğrenildi.

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