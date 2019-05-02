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Malatya'da tarihi eser operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 18:03 | Son Güncelleme

Darende ilçesinde düzenlenen operasyonda Frig, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 484 parça eser ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı

Malatya'nın Darende ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Frig, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 484 eser ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu Darende ilçesinde 4 şüphelinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlendi.

Ekipler, önceden belirledikleri ev ve iş yerlerine düzenledikleri operasyonda şüphelileri yakaladı.

Şüphelilerin ikamet ve araçlarında arama yapan ekipler, Frig, Roma ve Bizans dönemine ait oldukları değerlendirilen ve aralarında tepsi, kandil, haçlı kolye ucu, madalyon ve sikkelerin bulunduğu 484 eser ele geçirdi.

Eserlerin piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon lira olduğu değerlendiriliyor.

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Darende Malatya operasyon tarihi eser

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