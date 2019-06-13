Malatya'da uyuşturucu operasyonu

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 24 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 5-13 Haziran arasında 9 ayrı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 24 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 169 uyuşturucu hap, 6,20 gram toz haline getirilmiş uyuşturucu hap, 110 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 5,20 gram sentetik uyuşturucu, 37 kök Hint keneviri ve 2 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerden 15'i hakkında da "uyuşturucu kullanmak" suçundan yasal işlem yapıldı.

