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Malatya'da velinin dövdüğü okul müdürü, suç duyurusunda bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.02.2019 16:04 | Son Güncelleme

MALATYA'da, ders saatleri nedeniyle tartıştığı zihinsel engelli kaynaştırma öğrencisinin babası tarafından dövüldüğünü öne süren okulu müdürü Ergün Taşçı, suç duyurusunda bulundu.

Malatya'da velinin dövdüğü okul müdürü, suç duyurusunda bulundu

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, ders saatleri nedeniyle tartıştığı zihinsel engelli kaynaştırma öğrencisinin babası tarafından dövüldüğünü öne süren okulu müdürü Ergün Taşçı, suç duyurusunda bulundu. Taşçı'nın meslektaşları da okul önüne gelerek şiddet olayını protesto etti.
Bostanbaşı İlkokulu'nda eğitim gören zihinsel engelli 4'üncü sınıf öğrencisinin babası, sabah saatlerinde okula geldi. Burada ismi açıklanmayan baba ile okul müdürü Ergün Taşçı arasında ders saatleri nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba, Taşçı'yı tekme- tokat dövdü.
Okul Müdürü Ergün Taşçı, önce hastaneye giderek darp raporu aldı, ardından da polis merkezine giderek suç duyurusunda bulundu. Olayı duyan Taşçı'nın öğretmen meslektaşları, okul önüne gelerek, protesto eylemi yaptı. Sloganlar atarak öğretmenlere şiddeti kınayan grup adına açıklama yapan Eğitim- Bir- Sen Malatya Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, şunları söyledi:
"İlme, âlime, öğretmene saygıyı esas alan bir medeniyetin bakiyesi olan Türkiye'de, geleceğimizi emanet ettiğimiz eğitimcilere yönelik saldırılar, önlem alınmadığı için artarak devam etmektedir. Yürüttükleri mesleğin manevi karşılığı olan saygının çok görüldüğü; sözlü taciz, saldırı, darp, silahla yaralama gibi olayların sıradanlaştığı, maalesef kanıksandığı bir dönemi yaşıyoruz. Bugün Bostanbaşı İlkokulu Müdürü, üyemiz Ergün Taşçı öğrenci velisi tarafından darp edilmiştir. Bu durum bizleri derinden üzmekte ve geleceğe yönelik endişelerimizi daha da artırmaktadır. Toplumsal sorun haline gelen şiddet hadiselerine ortak tavır geliştirmek ve çözüm bulmak, sorunun üstesinden gelinmesi için sorumluluk almak elzemdir. Okul müdürümüz Ergün Taşçı'ya ve saldırıya uğrayan bütün eğitim çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, şiddete başvuranları kınıyor, yetkilileri gereken tedbirleri ivedilikle almaya ve kamuoyunu daha duyarlı davranmaya çağırıyoruz."

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Malatya'da velinin dövdüğü okul müdürü, suç duyurusunda bulunduMalatya'da velinin dövdüğü okul müdürü, suç duyurusunda bulunduMalatya'da velinin dövdüğü okul müdürü, suç duyurusunda bulunduMalatya'da velinin dövdüğü okul müdürü, suç duyurusunda bulundu

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