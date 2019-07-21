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Malatya'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 01:02 | Son Güncelleme

Malatya'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Malatya'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Merkez Battalgazi ilçesi Çevre Yolu Caddesi alt geçidinde İbrahim Yarar'ın kullandığı 53 HH 787 plakalı otomobil ile Ahmet Turan İlker yönetimindeki 44 BH 660, Ömer Arıkan idaresindeki 23 AAK 350, Hamza Yalçın'ın kullandığı 44 KV 526 plakalı otomobiller ve Tolga Güngör yönetimindeki 44 S 0353 plakalı midibüs çarpıştı.

Kazada otomobillerde bulunan Çiğdem Arıkan ile Saadet Alataş yaralandı.

İlk müdahaleleri olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan yaralılar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Malatya trafik kazası zincirleme trafik kazası

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