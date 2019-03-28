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Malatya'daki deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 08:34 | Son Güncelleme

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş: - "Şu ana kadar bize yansıyan olumsuz bir durum olmadı" - "Endişemiz, önceki depremlerde ağır hasarlı olan evlerimizin yıkılma noktasına gelebileceği"

Malatya'nın Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, saat 07.19'da meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin, şu ana kadar kendilerine ulaşan olumsuz bir durum olmadığını bildirdi.

Kızıldaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede sabah saatlerinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini anımsattı.

İlçede 21 Mart'ta 4,1, 25 Mart'ta ise 4,5 büyüklüğünde iki sarsıntının meydana geldiğini hatırlatan Kızıldaş, "İlçemizde uzun süredir artçı sarsıntılar sürüyordu. Bu sabah meydana gelen depremi hissettik. Şu ana kadar bize yansıyan olumsuz bir durum olmadı. Şu an bir şey görünmüyor ancak endişemiz, önceki depremlerde ağır hasarlı olan evlerimizin yıkılma noktasına gelebileceği. İlçe halkına tekrardan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Araştırmalarımız sürüyor, mahallelerimizi gezip durumu kontrol ediyoruz." dedi.

Arguvan ilçesi Yürektaşı Mahalle Muhtarı Yılmaz Korkmaz de sabah evdeyken deprem meydana geldiğini belirterek, "Sallantıyı şiddetli hissettik. Depremden dolayı bazı evlerdeki çatlaklar daha da derinleşti ancak şu an için can ve mal kaybı görünmüyor." diye konuştu.

Hekimhan ilçesi Kavacık Mahalle Muhtarı Efendi Yener ise depremi ciddi şekilde hissettiklerini belirterek, "Daha önce meydana gelen depremlerden dolayı bazı evlerde çatlarlar vardı. Oların daha da açıldığını tespit ettik. Ancak şu ana kadar mahallede olumsuz bir durum tespit etmedik." dedi.

Bu arada, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerinin depremin etkili olduğu mahallelerde incelemesi sürüyor.

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Arguvan deprem Malatya Mehmet Kızıldaş

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