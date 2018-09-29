HABER

Maldivler'de Seçim Komisyonu muhalefetin zaferini onayladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 15:12 | Son Güncelleme

Maldivler'de Seçim Komisyonu muhalefetin zaferini onayladı

COLOMBO (AA) - Maldivler'de Seçim Komisyonu, 23 Eylül'de düzenlenen devlet başkanı seçiminin resmi sonuçlarını açıklayarak muhalefetin ortak adayı İbrahim Muhammed Salih'in zaferini onayladı.

Seçim Komisyonu Sözcüsü Ahmed Akram, Salih'in oyların yüzde 58,4'ünü, mevcut Devlet Başkanı Yamin Abdül Gayyum'un ise oyların yüzde 41,6'sını aldığını belirtti.

Seçim Komisyonunun 24 Eylül'de açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, muhalefetin adayı Salih, 134 bin 616 oy alarak seçimin galibi olmuş, iktidardaki Yamin Abdül Gayyum ise oyların 96 bin 132'sini almıştı.

Maldivler seçim yasasına göre, seçimin resmi sonuçlarının seçimi müteakip 7 gün içinde açıklanması gerekiyordu.

Seçim Komisyonu, seçime yüzde 89,2'lik katılım olduğunu açıklamıştı.

Maldivler'deki üçüncü çok partili devlet başkanı seçiminde Devlet Başkanı Yamin Abdül Gayyum'un karşısında muhalefetin ortak adayı milletvekili İbrahim Muhammed Salih yarışıyordu.

Muhalefetin adayı Salih'in seçim kampanya ofisine 22 Eylül'de "yasa dışı faaliyetler" yürütüldüğü gerekçesiyle polis tarafından baskın düzenlenmiş ve 5 kişi gözaltına alınmıştı.

Diğer yandan, ülkedeki devlet başkanı seçimine ortak aday gösteren muhalefet ittifakının sözcüsü Ahmed Mahluf, Gayyum'un, kendisine sadık emniyet görevlilerine, seçimlerde hile yapıldığına dair istihbarat raporları hazırlatmaya çalıştığını öne sürmüştü.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Arızalanan uçak, tarlaya zorunlu iniş yaptı (2)Arızalanan uçak, tarlaya zorunlu iniş yaptı (2)
Muğla'da beklenen fırtına öncesi otoparklar dolduMuğla'da beklenen fırtına öncesi otoparklar doldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İbrahim Muhammed Salih Maldivler

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji tahmin değiştirdi! Son Tropik fırtına yön değiştirdi

Meteoroloji tahmin değiştirdi! Son Tropik fırtına yön değiştirdi

Meteoroloji duyurdu: Tropik fırtına İstanbul'u da vuracak

Meteoroloji duyurdu: Tropik fırtına İstanbul'u da vuracak

Cep telefonu kullananlara müjde! Arama ve kısa mesaj ücretleri düşürüldü

Cep telefonu kullananlara müjde! Arama ve kısa mesaj ücretleri düşürüldü

Merkez Bankası duyurdu! Kritik tarih 1 Ekim

Merkez Bankası duyurdu! Kritik tarih 1 Ekim

Ankara'daki ortaokulda tartışma yaratan görüntü

Ankara'daki ortaokulda tartışma yaratan görüntü

Endonezya'da önce deprem sonra tsunami! Ölü sayısı artıyor

Endonezya'da önce deprem sonra tsunami! Ölü sayısı artıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye'deki bu köy mağarada yaşıyor

Türkiye'deki bu köy mağarada yaşıyor

MHP'nin af teklifinde kimler serbest kalacak? Çok konuşulacak iddia

MHP'nin af teklifinde kimler serbest kalacak? Çok konuşulacak iddia

Manisa'da mahalleye uçak indi!

Manisa'da mahalleye uçak indi!

Kırklareli'nde bir köpek okla vurularak öldürüldü

Kırklareli'nde bir köpek okla vurularak öldürüldü

Türkiye'de Zorba alarmı

Türkiye'de Zorba alarmı

Meteoroloji tahmin değiştirdi! Son Tropik fırtına yön değiştirdi

Meteoroloji tahmin değiştirdi! Son Tropik fırtına yön değiştirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.