Maldivler'de Seçim Komisyonu muhalefetin zaferini onayladı

COLOMBO (AA) - Maldivler'de Seçim Komisyonu, 23 Eylül'de düzenlenen devlet başkanı seçiminin resmi sonuçlarını açıklayarak muhalefetin ortak adayı İbrahim Muhammed Salih'in zaferini onayladı.

Seçim Komisyonu Sözcüsü Ahmed Akram, Salih'in oyların yüzde 58,4'ünü, mevcut Devlet Başkanı Yamin Abdül Gayyum'un ise oyların yüzde 41,6'sını aldığını belirtti.

Seçim Komisyonunun 24 Eylül'de açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, muhalefetin adayı Salih, 134 bin 616 oy alarak seçimin galibi olmuş, iktidardaki Yamin Abdül Gayyum ise oyların 96 bin 132'sini almıştı.

Maldivler seçim yasasına göre, seçimin resmi sonuçlarının seçimi müteakip 7 gün içinde açıklanması gerekiyordu.

Seçim Komisyonu, seçime yüzde 89,2'lik katılım olduğunu açıklamıştı.

Maldivler'deki üçüncü çok partili devlet başkanı seçiminde Devlet Başkanı Yamin Abdül Gayyum'un karşısında muhalefetin ortak adayı milletvekili İbrahim Muhammed Salih yarışıyordu.

Muhalefetin adayı Salih'in seçim kampanya ofisine 22 Eylül'de "yasa dışı faaliyetler" yürütüldüğü gerekçesiyle polis tarafından baskın düzenlenmiş ve 5 kişi gözaltına alınmıştı.

Diğer yandan, ülkedeki devlet başkanı seçimine ortak aday gösteren muhalefet ittifakının sözcüsü Ahmed Mahluf, Gayyum'un, kendisine sadık emniyet görevlilerine, seçimlerde hile yapıldığına dair istihbarat raporları hazırlatmaya çalıştığını öne sürmüştü.

