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Malezya'da eski ana muhalefet lideri Zahid görevine döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 16:08 | Son Güncelleme

Ana muhalefet partisi Birleşik Malay Milli Örgütünün genel başkanlığını geçici devreden eski Başbakan Yardımcısı Ahmed Zahid Hamidi, partideki görevine geri döndü - Zahid'in genel başkanlığa dönüşü, muhalefet koalisyonundaki güç kaybını önleme hamlesi olarak yorumlandı - Yolsuzluk soruşturmaları kapsamında Zahid, 87 münferit suçtan yargılanıyor

Malezya'nın ana muhalefet partisi Birleşik Malay Milli Örgütünün (UMNO) eski Başkanı ve eski Başbakan Yardımcısı Ahmed Zahid Hamidi, parti liderliğine geri döndüğünü bildirdi.

Malezya basınında yer alan haberlere göre eski UMNO lideri Zahid, parti mensuplarıyla katıldığı yemek davetinde geçen yıl bugün partisinin liderlik görevini eski Başbakan Necip Rezak'tan devraldığını hatırlatarak, "Bu yıl dönümü benim için önemlidir. Bu vesileyle parti liderliğine verdiğim arayı sonlandırdığımı duyurmak istiyorum." dedi.

Zahid, bugünden itibaren UMNO Genel Başkanı olarak görevine devam edeceğini belirtti.

Eski başbakan yardımcısının parti liderliğine geri dönmesi Malezya medyasında geniş yer bulurken, söz konusu karar çözülme sürecindeki muhalefet koalisyonunu yeniden toparlama teşebbüsü olarak değerlendirildi.

Geçen yıl düzenlenen 9 Mayıs Genel Seçimleri'ni kaybetmesinden bu yana 17 milletvekili ve çok sayıda parti üyesinin istifa ettiği UMNO, bir süredir güç kaybı yaşıyordu.

UMNO'daki istifaların ardından parti yönetimindeki fikir ayrılıkları artmış, muhalefet koalisyonu Milli Cephenin (BN) ise dağılacağı iddiaları sıkça gündeme gelmişti.

Muhalefet koalisyonundaki güç kaybını engellemek üzere UMNO yönetimi bir süredir, koalisyon dışındaki partilerden Malezya İslam Partisi (PAS) ile iş birliği yapmaya çalışıyor.

Zahid'in UMNO'nun başkanlığına dönüşünün hem partide birliğin sağlanması hem de PAS ile iş birliği çalışmalarının yoğunlaştırılmasını beraberinde getireceği öne sürülüyor.

- Ahmed Zahid Hamidi

Eski Başbakan Yardımcısı Ahmed Zahid Hamidi, geçen yıl yapılan 9 Mayıs Genel Seçimleri'ndeki yenilgisinin ardından eski Başbakan Necip'in Birleşik Malay Milli Örgütü (UMNO) liderliğinden istifa etmesi üzerine 30 Haziran'da düzenlenen kongrede partinin yeni genel başkanı olmuştu.

Genel seçimlerin ardından UMNO'dan çok sayıda milletvekili ve teşkilat üyesinin ayrılması üzerine parti içinde Zahid'in liderliğine muhalefet artmıştı.

Zahid, parti yönetiminden gelen baskılar üzerine geçen yıl 18 Aralık'ta genel başkanlık görevini bir süreliğine başkan vekili Muhammed Hasan'a devretme kararı almıştı.

Eski başbakan yardımcısı, seçimlerin ardından başlayan Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğu soruşturmaları kapsamında rüşvet, para aklama ve gücün kötüye kullanımı gibi 87 münferit suçlamayla yargılanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmed Zahid Hamidi ana muhalefet Malezya UMNO

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