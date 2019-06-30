Malezya'da eski ana muhalefet lideri Zahid görevine döndü

Malezya'nın ana muhalefet partisi Birleşik Malay Milli Örgütünün (UMNO) eski Başkanı ve eski Başbakan Yardımcısı Ahmed Zahid Hamidi, parti liderliğine geri döndüğünü bildirdi.

Malezya basınında yer alan haberlere göre eski UMNO lideri Zahid, parti mensuplarıyla katıldığı yemek davetinde geçen yıl bugün partisinin liderlik görevini eski Başbakan Necip Rezak'tan devraldığını hatırlatarak, "Bu yıl dönümü benim için önemlidir. Bu vesileyle parti liderliğine verdiğim arayı sonlandırdığımı duyurmak istiyorum." dedi.

Zahid, bugünden itibaren UMNO Genel Başkanı olarak görevine devam edeceğini belirtti.

Eski başbakan yardımcısının parti liderliğine geri dönmesi Malezya medyasında geniş yer bulurken, söz konusu karar çözülme sürecindeki muhalefet koalisyonunu yeniden toparlama teşebbüsü olarak değerlendirildi.

Geçen yıl düzenlenen 9 Mayıs Genel Seçimleri'ni kaybetmesinden bu yana 17 milletvekili ve çok sayıda parti üyesinin istifa ettiği UMNO, bir süredir güç kaybı yaşıyordu.

UMNO'daki istifaların ardından parti yönetimindeki fikir ayrılıkları artmış, muhalefet koalisyonu Milli Cephenin (BN) ise dağılacağı iddiaları sıkça gündeme gelmişti.