Malezya'da eski Başbakan Necip hakkındaki yolsuzluk davası kabul edildi

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya'da eski Başbakan Necip Rezak hakkındaki Kamu Kalkınma Fonu 1MDB'deki yolsuzluk suçlamalarıyla ilgili açılan ilk dava kabul edildi.

Yüksek Mahkeme, fona ilişkin yolsuzluk iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında savcıların Necip'in fondan 10 milyon dolar parayı kurumun bağlı iştiraki "SRC International" üzerinden kişisel banka hesaplarına aktardığı suçlamasıyla açtığı davanın görülmesine karar verdi.

Yüksek Mahkeme Yargıcı Muhammed Nazlan Gazali, yaptığı açıklamada, iddia makamının "fonun kötüye kullanıldığına ilişkin suistimal emarelerini" ortaya koyduğunu belirterek, Necip'ten duruşmada savunma yapmasını istedi.

Yargıç Gazali, karar gerekçesinde "O dönemde hem başbakan hem de maliye bakanı olan sanık Necip Rezak, SRC üzerinde mutlak yetki ve güce sahip olarak kendi özel ve kişisel çıkarına yönelik eylemlerde bulunmuştur." dedi.

Necip Rezak, dava kapsamında aralarında yetkiyi kötüye kullanma, güveni ihlal ve kara para aklamanın olduğu 7 ayrı suçlamadan yargılanacak.