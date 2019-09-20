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Malezya'da Fatih Sultan Mehmed tiyatrosu sahnelendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 20:10 | Son Güncelleme

Kuala Lumpur'da Osmanlı Sultanı II. Mehmed'in çocukluğu, tahta çıkışı ve İstanbul'u fethini anlatan tiyatro ilgi gördü

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da, Fatih Sultan Mehmed'in hayatını anlatan tiyatro sahnelendi.

Malezya Kültür Bakanlığının desteklediği ve Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı ile Malezya Meclis Başkanı Muhammed Arif Yusuf'un onur konuğu olarak katıldığı "Sultan Mehmed Al-Fateh" isimli tiyatro oyununun galası, Malezya Turizm Merkezi'nin tiyatro salonunda gerçekleşti.

Usta tiyatro sanatçılarının rol aldığı müzikal oyunda Fatih'in küçüklüğü, Osmanlı tahtına çıkışı ve İstanbul'u fethi canlandırıldı.

Oyunda kullanılan Osmanlı kostümleri izleyenlerin beğenisini toplarken, oyuncuların performansları büyük alkış aldı.

Etkinliğin ardından AA muhabirine konuşan Büyükelçi Kavakcı, "Bu tiyatro oyununu hazırlayan profesör Wan Haşim, Malezya'nın Kuala Lumpur'daki Milli Savunma Üniversitesinde profesör. Aynı zamanda Fatih'in savaş tekniklerini derslerinde okutan bir entelektüel. Onun kaleme almış olduğu oyunu seyretmek için bu galada Türkiye sevdalıları, Osmanlı sevdalıları ve Malay toplumu ile bir araya geldik." ifadelerini kullandı.

Kavakcı, bu oyunun Bangsawan isimli geleneksel Malay opera tiyatrosu şeklinde hazırlanmasının çok estetik olduğunu belirterek, "Bu oyun vesilesiyle Türkiye'ye ait bir metin üzerinden Malay kültürünün devamı sağlanmış olacak." dedi.

Malezya Meclis Başkanı Muhammed Arif, Sultan Fatih'in Malezyalılar tarafından çok iyi bilindiğinin altını çizdi.

"Türk tarihi ile Malay operası Bangsawan'ın birleşimi harika oldu." diyen Muhammed Arif, bu oyunun Türkiye'de sahnelenmesini ümit ettiğini sözlerine ekledi.

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