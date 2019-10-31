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Malezya'da "gayrimüslimlere de zekat yardımı yapılsın" önerisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 16:46 | Son Güncelleme

Malezya Halkın Adaleti Partisi Genel Başkanı Enver İbrahim: - "Diyelim ki bir muhitte zekat merkezinden yardım alan üç aile var ama dördüncü aile Hindu inancına sahip. Bu aileyi görmezden gelebilir miyiz"

Malezya'da iktidarın koalisyon ortağı Halkın Adaleti Partisinin (PKR) Genel Başkanı Enver İbrahim, ülkede Müslümanlarla gayrimüslimlerin de zekat yardımı alabilmesi teklifinde bulundu.

Şah Alam kentinde gerçekleşen Zekat, Vakıf ve İslami Hayırseverlik Konferansı'nda konuşan PKR Genel Başkanı Enver, ülkedeki zekat kurumunda birtakım değişiklikler yapılması gerektiğini ifade ederek "Zekat merkezlerinin daha iyi çalışabilmesi için değişime gitmesi gerekiyor çünkü zekatın işlevi yardımdır." dedi.

Enver, İslam dininin gayrimüslimlere de zekat yardımı vermeyi teşvik ettiğini söyleyerek "Diyelim ki bir muhitte zekat merkezinden yardım alan üç aile var ama dördüncü aile Hindu inancına sahip. Bu aileyi görmezden gelebilir miyiz?” ifadesini kullandı.

Söz konusu teklifinin İslam alimleri tarafından tartışılabileceğini vurgulayan Enver, eğer bu yönde bir fetva verilirse uygulamanın hayata geçebileceğini söyledi.

Malezya'da Müslümanlar, bağımsız kuruluş olarak faaliyet gösteren Zekat Toplama Merkezleri aracılığıyla zekat ödeyebiliyor.

Hükümet, Müslüman vatandaşlara, ödediği zekat miktarı kadar gelir vergisi iadesi yapıyor.

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Enver İbrahim gayri müslim Malezya Müslüman Zekat

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