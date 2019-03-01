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Malezya'da Hz. Muhammed'e yönelik hakaret protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 14:24 | Son Güncelleme

Malezya'da Hz. Muhammed'e yönelik hakaret protesto edildi

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da sivil toplum kuruluşları, Çin vatandaşı bir kişinin Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadelerini protesto etti.

Kuala Lumpur'un merkez camilerinden Masjid Negara önünde cuma namazı sonrası toplanan 6 STK'nın temsilci ve üyeleri, geçen ay bir Çin vatandaşının Facebook üzerinden Hz. Muhammed'e yönelik hakaretine tepki gösterdi.

Kelime-i Tevhid bayrakları açan göstericiler, Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeleri lanetleyen pankartlar taşıdı.

Kuruluşlar adına okunan ortak basın açıklamasında, Malezya'da İslam'ın aşağılandığı ve hükümetin, ülkedeki Müslümanların hassasiyetine önem vermediği savunuldu.

Açıklamada, idam cezasının kalkmasının ülkede İslam'a hakaret edenleri daha da cesaretlendireceği öne sürüldü.

Eyleme katılan Kamarulzaman Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hz. Muhammed'e olan sevgilerini göstermek için toplandıklarını belirterek, "Malezya'da son zamanlarda bazı sorumsuz şahısların, Peygamberimizi aşağılamaya yönelik bir takım şeyler yaptıklarını görüyoruz. Bu tür hakaretlere karşı durmak ve Peygamberimize olan sevgimizi ortaya koymak için böyle bir etkinlik yaptık." dedi.

Geçen ay Wai Foo Sing isimli bir Çinli, Facebook hesabı üzerinden Hz. Muhammed'e hakaret eden paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Yargılanma süreci devam eden Wai, suçlu bulunursa 5 yıla kadar hapis cezası alacak.

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