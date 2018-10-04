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Malezya'daki yolsuzluk soruşturması

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 19:52 | Son Güncelleme

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed: - "1MDB yolsuzluk soruşturması intikam amaçlı değil

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, eski Başbakan Necip Rezak ve eşi Rosmah Mansor'un yolsuzlukla yargılanmasının intikam amaçlı olmadığını söyledi.

Putrajaya kentinde düzenlenen 6. ASEAN Bakanlar Arası Afet Yönetimi Toplantısında konuşan Başbakan Mahathir, ülkesinde devam eden "1Malaysia Development Berhad (1MDB)" soruşturması kapsamında yargılanan Necip ve eşi Rosmah'ın hukuk çerçevesinde yargılandığını ifade etti.

Kimsenin hukukun üstünde olamayacağını dile getiren Mahathir, "1MDB yolsuzluk soruşturması intikam amaçlı değil. Hukuka aykırı eylemlerde bulunanlar hukuki yaptırımlarla karşılaşacaktır. Devam eden yolsuzluk soruşturmasında da süreç, tamamen hukuk çerçevesinde devam etmektedir." dedi.

Rosmah, ifade vermesi için Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (MACC) tarafından dün üçüncü kez çağrılmış, sorgudan sonra tutuklanmıştı.

Bugün mahkeme karşısına çıkan Necip Rezak'ın eşi Rosmah Mansor, hakkındaki suçlamaları reddetmiş, kefaletle salıverilmişti.

Mahkeme, 17 suçlamayla karşı karşıya olan Rosmah'ın davasında, duruşma gününü 9 Kasım olarak belirledi.

Hüküm giymesi halinde Rosmah'ın 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

Eski Başbakan Necip Rezak da dün, 1MDB soruşturması kapsamında emniyet ticari suçlar bürosuna çağrılarak tekrar sorguya alınmıştı.

Soruşturma kapsamında iki hafta önce gözaltına alınan Necip Rezak hakim karşısına çıkmıştı. Eski Başbakan, duruşmada yöneltilen, aralarında görevi kötüye kullanma ve kara para aklamanın da bulunduğu 25'e yakın ilave suçlamayı reddetmiş ve kefaletle tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

Necip Rezak, 1MDB soruşturması çerçevesinde ilk kez 4 Temmuz'da mahkemeye çıkarılmış, hakkındaki yolsuzluk, görevi kötüye kullanma ve kamu fonlarını zimmete geçirme suçlamalarını reddetmişti.

Mahkeme, Necip Rezak'ın 1 milyon ringgitlik (yaklaşık 250 bin dolar) kefaletle serbest bırakılmasına hükmetmişti.

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- 1MDB yolsuzluk suçlamaları

Kamu fonu 1MDB soruşturmasında yer alan belgeler doğrultusunda, eski Başbakan Necip Rezak'ın fona bağlı aracı kurum, banka ve kuruluşlar aracılığıyla kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer ettiği öne sürülüyor.

Malezyalılar Necip Rezak'ın yargılanması için günlerce gösteri düzenlemişti.

Malezya Başsavcılığı, Necip Rezak'ın 5 şahsi hesabındaki 681 milyon doların Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip Rezak yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.

Necip Rezak'ın mayıs ayında yapılan genel seçimleri kaybetmesiyle hakkındaki soruşturma, iktidara gelen yeni Başbakan Mahathir Muhammed'in talimatıyla tekrar başlatılmıştı.

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