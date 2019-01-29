Malezya'daki yolsuzluk soruşturması

Malezya'da eski Başbakan Necip Rezak'ın adının karıştığı Malezya kalkınma fonu (1MDB) yolsuzluğu soruşturmaları kapsamında aranan firari iş adamı Low Taek Jho'nun paranın bir kısmını zimmetine yerel bir banka ile Tayland ve Singapurlu şirketler aracılığıyla geçirdiği iddia edildi.

Low Taek Jho'nun zimmetine para geçirdiği iddialarına dair yeni bulgular ortaya çıktı.

Bloomberg sitesinde yayımlanan habere göre Malezya makamları, Terengganu eyaletinde 1MDB'ye bağlı kamu fonunun 2009'da yaptığı 1,2 milyar dolarlık tahvil alımına yönelik incelemede, iş adamı Low'un, bu paradan 126 milyon doları yerel bir banka ile Tayland ve Singapurlu şirketler aracılığıyla zimmetine geçirip aklamış olabileceğini belirtti.

Haberde Low'un, yerel kamu fonu ve Malezya bankası AmBank'tan yetkililerle anlaşıp zimmete para geçirdiği öne sürüldü.

AmBank yetkililerinden ise haberdeki iddialara dair bir açıklama gelmedi.

Kayıp iş adamı Low'un, 1MDB fonundan 4,3 milyar doların kaçırılmasını organize eden kişi olduğu iddia ediliyor.