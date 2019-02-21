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Malezya'daki yolsuzluk soruşturması

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 06:56 | Son Güncelleme

Eski Başbakan Necip Rezak'ın partisi Birleşik Malay Milli Örgütünün avukatlarından Mohd Hafarizam Harun, Necip'in kamu fonundan şirket hesabına zimmetlediği öne sürülen 15 milyon Malezya ringgitini aklamakla suçlandı

Malezya'da eski Başbakan Necip Rezak'ın adının karıştığı kamu kalkınma fonu (1MDB) yolsuzluğu soruşturması kapsamında Necip'in partisi Birleşik Malay Milli Örgütünün (UMNO) avukatlarından Mohd Hafarizam Harun, 15 milyon Malezya ringgitini (yaklaşık 3,6 milyon dolar) aklamakla suçlandı.

Mohd Hafarizam'ın dün tutuklandığını açıklayan Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu, (MACC) hazırladığı iddianamede sanığın banka hesabına 2014 ve 2015'te eski Başbakan Necip'in şirket hesabından iki ayrı para transferi yapıldığını öne sürdü.

İddianamede, Necip'in 2014'te Mohd Hafariam'a 11,5 milyon, 2015'te ise 3,5 milyon Malezya ringgiti gönderdiği ve bu paranın yerel bankalar aracılığıyla aklandığı iddia edildi.

Eski Başbakan'ın yolladığı paranın ise 1MDB fonuna ait olabileceği ileri sürüldü.

Mohd Hafariam, suçlamalar karşısında kendini savunmak için mahkemeye delil ve tanık getirme talebinde bulundu.

Mahkeme, sanığın serbest kalması için 25 Mart'a kadar 500 bin Malezya ringgiti kefalet ödenmesine karar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
1MDB Malezya Necip Rezak UMNO Yolsuzluk

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