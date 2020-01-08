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  4. Malezya'daki yolsuzluk soruşturması

Malezya'daki yolsuzluk soruşturması

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 15:55 | Son Güncelleme

Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu, eski Başbakan Necip Rezak'ın, üvey oğluna yönelik yolsuzluk suçlamaları karşısında temize çıkarılması için Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed ile yaptığı öne sürülen telefon konuşmasının kaydını ortaya çıkardı

Malezya'da Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğu iddiaları kapsamında yargılanan eski Başbakan Necip Rezak'ın, görevde bulunduğu dönemde bazı kara para aklama işlemlerinin üstünün örtülmesi için Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayid Al Nahyan ile yaptığı telefon konuşmasının ses kaydı yayınlandı.

Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (MACC) tarafından yayınlanan ses kayıtlarında, eski Başbakan Necip, üvey oğlu Rıza Aziz'in, maruz kaldığı kara para aklama suçlamaları karşısında temize çıkarılması için Şeyh Muhammed'den yardım istiyor.

Bir diğer ses kaydında ise eşi Rosmah Mansor'un, 1MDB yolsuzluğu suçlamalarıyla başa çıkamadığı için eşi Necip'e kızdığı öne sürüldü.

Ülkede gündem olan ses kayıtları hakkında basına konuşan Necip, "Olanlar karşısında çok şaşkınım. Söz konusu kayıtların içeriğini inceleyeceğiz." açıklamasında bulundu.

Necip, bir başbakan olarak telefon konuşmasının dinlenmesinin ülke güvenliği için büyük bir sorun olduğunu belirterek, "Böyle bir şey şimdiye kadar ülkemizde asla yapılmadı. Ayrıca bu iddiaların ara seçimden kısa zaman önce ortaya çıkması da ayrı bir mesele." dedi.

Eski Başbakan, ortaya çıkan iddialar karşısında yasal yollara başvurma seçeneklerini değerlendireceğini vurguladı.

- 1MDB yolsuzluk soruşturması

Eski Başbakan Necip Rezak'ın 2009'da kurduğu 1MDB fonu, 2015'te Necip'in fona ait 681 milyon doları zimmetine geçirdiği iddiaları üzerine uluslararası basında gündeme gelmişti.

Mahathir Muhammed'in liderliğindeki Umut İttifakı koalisyonunun 2018'de genel seçimleri kazanmasının ardından 1MDB soruşturmaları yeniden başlamış, Necip ve ailesine ülkeden çıkış yasağı getirilmişti.

Malezya Yüksek Mahkemesi, geçen yıl 11 Kasım'da Necip'in 1MDB fonundan 42 milyon ringgiti, kurumun iştiraki "SRC International" üzerinden kişisel banka hesaplarına aktardığı suçlamasıyla açılan davanın görülmesine karar vermişti.

Necip Rezak, soruşturma kapsamında aralarında "emaneti suistimal", "gücü kötüye kullanma" ve "kara para aklama"nın da bulunduğu 42 münferit suçtan yargılanıyor.

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