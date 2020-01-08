Malezya'daki yolsuzluk soruşturması

Malezya'da Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğu iddiaları kapsamında yargılanan eski Başbakan Necip Rezak'ın, görevde bulunduğu dönemde bazı kara para aklama işlemlerinin üstünün örtülmesi için Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayid Al Nahyan ile yaptığı telefon konuşmasının ses kaydı yayınlandı.

Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (MACC) tarafından yayınlanan ses kayıtlarında, eski Başbakan Necip, üvey oğlu Rıza Aziz'in, maruz kaldığı kara para aklama suçlamaları karşısında temize çıkarılması için Şeyh Muhammed'den yardım istiyor.

Bir diğer ses kaydında ise eşi Rosmah Mansor'un, 1MDB yolsuzluğu suçlamalarıyla başa çıkamadığı için eşi Necip'e kızdığı öne sürüldü.

Ülkede gündem olan ses kayıtları hakkında basına konuşan Necip, "Olanlar karşısında çok şaşkınım. Söz konusu kayıtların içeriğini inceleyeceğiz." açıklamasında bulundu.

Necip, bir başbakan olarak telefon konuşmasının dinlenmesinin ülke güvenliği için büyük bir sorun olduğunu belirterek, "Böyle bir şey şimdiye kadar ülkemizde asla yapılmadı. Ayrıca bu iddiaların ara seçimden kısa zaman önce ortaya çıkması da ayrı bir mesele." dedi.