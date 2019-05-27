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Malezya'nın yaşayan son erkek Sumatra gergedanı öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 11:10 | Son Güncelleme

Malezya'nın yaşayan son erkek Sumatra gergedanı öldü

Malezya'nın yaşayan son erkek Sumatra gergedanı hayatını kaybetti.

Sabah eyaletine bağlı Doğal Yaşamı Koruma Birimi Direktörlüğünden yapılan açıklamada, bir süredir böbrek ve bağırsaklarında ciddi ağrılar yaşayan ve 30'lu yaşlarında olduğu tahmin edilen Tam isimli Sumatra gergedanının bugün öğle saatlerinde yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yetkililer, otopsinin ardından Tam'ın ölüm sebebine ilişkin raporun yayımlanacağını belirtti.

Tam'ın ölümünün ardından Iman isimli dişi Sumatra gergedanı, ülkede türünün yaşayan son örneği olarak kaldı.

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