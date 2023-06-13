Mali suç örgütlerine büyük darbe! Bakan Yerlikaya 'Paravan' operasyonunun detaylarını paylaştı: Yüzlerce gözaltı!

Mali suç örgütlerine Türkiye genelinde düzenlenen operasyonla büyük bir darbe indirildi. Devam eden operasyon kapsamında çok sayıda gözaltı işlemi yapıldı. Bakan Yerlikaya operasyondan ayrıntıları sosyal medya hesabından paylaştı.

6 AY PLANLI ÇALIŞMA YÜRÜTÜLDÜ

Bakan Yerlikaya paylaşımında şunları kaydetti:

"Mali Suç Örgütlerine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımızın koordinesinde, 6 aydır yürütülen planlı çalışmalar neticesinde 47 ilimizde 490 hedef şahsa yönelik Paravan Operasyonu düzenlendi. Şu ana kadar 237 şahıs gözaltına alındı."

YERLİKAYA'DAN "MÜCADELEMİZ SÜRECEK" MESAJI

Operasyonun sürdüğü bilgisini veren Yerlikaya, paylaşımını "Devletimizin ve milletimizin menfaatleri önceliğimizdir. Operasyonda görev alan bütün kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." sözleriyle noktaladı.



