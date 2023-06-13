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  4. Mali suç örgütlerine büyük darbe! Bakan Yerlikaya 'Paravan' operasyonunun detaylarını paylaştı: Yüzlerce gözaltı!

Mali suç örgütlerine büyük darbe! Bakan Yerlikaya 'Paravan' operasyonunun detaylarını paylaştı: Yüzlerce gözaltı!

13.06.2023 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 ay boyunca yürütülen çalışmalar sonucu mali suç örgütlerine yönelik 'Paravan' operasyonu düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyondan detayları ve görüntüleri paylaştı. 47 ilde düzenlenen operasyonun hedefinde 490 şahıs vardı. Yerlikaya, 237 şahsın gözaltına alındığını açıkladı.

Mali suç örgütlerine büyük darbe! Bakan Yerlikaya 'Paravan' operasyonunun detaylarını paylaştı: Yüzlerce gözaltı!

Mali suç örgütlerine Türkiye genelinde düzenlenen operasyonla büyük bir darbe indirildi. Devam eden operasyon kapsamında çok sayıda gözaltı işlemi yapıldı. Bakan Yerlikaya operasyondan ayrıntıları sosyal medya hesabından paylaştı.

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6 AY PLANLI ÇALIŞMA YÜRÜTÜLDÜ

Bakan Yerlikaya paylaşımında şunları kaydetti:

"Mali Suç Örgütlerine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımızın koordinesinde, 6 aydır yürütülen planlı çalışmalar neticesinde 47 ilimizde 490 hedef şahsa yönelik Paravan Operasyonu düzenlendi. Şu ana kadar 237 şahıs gözaltına alındı."

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YERLİKAYA'DAN "MÜCADELEMİZ SÜRECEK" MESAJI

Operasyonun sürdüğü bilgisini veren Yerlikaya, paylaşımını "Devletimizin ve milletimizin menfaatleri önceliğimizdir. Operasyonda görev alan bütün kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." sözleriyle noktaladı.

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Ali Yerlikaya

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