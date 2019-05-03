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Mali'de 15 siyasi partiden "yönetim mutabakatı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 07:01 | Son Güncelleme

Mali Başbakanı Boubou Cisse'nin çağrısı üzerine 15 parti "yönetim mutabakatı" imzaladı

Mali'de yeni hükümeti kurma çalışmalarını sürdüren Başbakan Boubou Cisse'nin çağrısı üzerine 15 parti "yönetim mutabakatı" imzaladı.

Cisse, yaptığı basın açıklamasında, yeni, daha güçlü, demokratik, gelişmiş ve herkesin birbirine güvenini tekrar kazandığı bir Mali'nin kurulması için siyasi partilerin eşsiz bir fırsata imza attığını belirtti.

Hükümet kurma çalışmalarında partilerle yaptığı görüşmelerin bu "yönetim mutabakatı"nı doğurduğunu kaydeden Cisse, "Parti ya da oluşumlar kendi ideolojisini kaybetmeden, diğer partilerle birleşmeden yeni ilişkiler inşa edeceğiz." ifadesini kullandı.

Başbakan Cisse, 15 siyasi parti tarafından imzalanan mutabakatın, diğer partilerin katılımına açık olduğunu ifade etti.

Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubakar Keita, eski Başbakan Soumeylou Boubeye Maiga'nın 18 Nisan'da istifasının ardından Cisse'yi yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

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Mali Mutabakat

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