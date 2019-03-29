HABER

Mali'de 3 gün yas ilan edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 20:37 | Son Güncelleme

Mali'de 3 gün yas ilan edildi

Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubakar Keita, 23 Mart’ta Fulani köyüne yönelik katliam nedeniyle 3 gün yas ilan etti.

Cumhurbaşkanlığından yayımlanan kararnameye göre, 160 kişinin yaşamın yitirdiği Ogossagou köyüne yönelik katliamın anısına bugünden itibaren 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

Yas boyunca tüm devlet kurumlarındaki bayraklar yarıya indirilecek.

Dogon etnik grubu giyimli kişiler, geçen cumartesi Mopti bölgesindeki Fulani köyü Ogossagou'ya saldırı düzenlemiş, saldırıda aralarında çocuk ve hamile kadınların da bulunduğu 160 kişi yaşamını yitirmişti.

Katliamdan sorumlu tutulan ve Dogon üyelerinden oluşan milis kuvvet "Dan Na Ambassagou Birliği", kuruluş amaçlarından saptığı gerekçesiyle saldırının ardından feshedilmişti.

Mali'nin kuzey ve orta kesimleri 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor. Gerek Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker gerek Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde kurulan 15 bin kişilik barış gücü MINUSMA, şu ana kadar güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.

Kendi ölümünü bilen kahinden şoke eden Türkiye kehaneti!Kendi ölümünü bilen kahinden şoke eden Türkiye kehaneti!
Kılıçdaroğlu: Boğazımızdan haram lokma inmedikçe kimseden korkmayız (2)Kılıçdaroğlu: Boğazımızdan haram lokma inmedikçe kimseden korkmayız (2)
Depremde hasar gören Acıpayam Kaymakamlık binası boşaltıldıDepremde hasar gören Acıpayam Kaymakamlık binası boşaltıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fulani Mali Ogossagou YAŞ

En Çok Okunan Haberler

Dünyanın gözü orada! 'Savaş hazırlığı mı?'

Dünyanın gözü orada! 'Savaş hazırlığı mı?'

Özhaseki: Bütün haklarımı Mansur Yavaş'a devrettim

Özhaseki: Bütün haklarımı Mansur Yavaş'a devrettim

Uçakta Erkan Petekkaya krizi! Mustafa Uslu o anları anlattı

Uçakta Erkan Petekkaya krizi! Mustafa Uslu o anları anlattı

Can Yaman'ın günlük kazancı şaşkına çevirdi!

Can Yaman'ın günlük kazancı şaşkına çevirdi!

AK Partili genci rencide etmek istedi!

AK Partili genci rencide etmek istedi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Ve beklenen haber geldi! Okullar tatil edildi

Ve beklenen haber geldi! Okullar tatil edildi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mine Koraş hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten soruşturma

Mine Koraş hakkında soruşturma!

Sokakta 'çıplak adam' paniği! Polis harekete geçti

Sokakta 'çıplak adam' paniği! Polis harekete geçti

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Atatürk Havalimanı'nda başörtülülere hakaret eden Bülent Kökoğlu tutuklandı!

Başörtülülere hakaret eden Bülent Kökoğlu tutuklandı!

Nişanlı polis çiftin kıskançlık tartışması ölümle bitti! Feci son

Nişanlı polis çiftin kıskançlık tartışması ölümle bitti! Feci son

Polis aracında tecavüz davasında yeni gelişme!

Polis aracında tecavüz davasında yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.