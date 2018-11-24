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Mali'de 30 terörist öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 23:19 | Son Güncelleme

Öldürülen teröristler arasında Katiba Massina adlı grubun lideri Hamadoun Kouffa da bulunuyor

Batı Afrika ülkesi Mali'de düzenlenen operasyonda 30 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Mali ordusundan yapılan açıklamaya göre, 22 Kasım'ı 23 Kasım'a bağlayan gece Fransız ordusuyla ülkenin orta kesimlerindeki Mopti bölgesinde düzenlenen ortak operasyonda, Katiba Massina adlı silahlı gruba bağlı 30 terörist öldürüldü.

Operasyonda ayrıca grubun lideri Hamadoun Kouffa da etkisiz hale getirildi.

İki hafta önce düzenlenen bir operasyonda da 7 terörist öldürülmüştü.

Mali'nin kuzey ve orta kesimleri, 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor.

Gerek Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında 2014'te görevlendirdiği 4 bin asker, gerekse BM'nin ülkedeki 15 bin kişilik barış gücü MINUSMA, şu ana kadar güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.

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Mali terörist

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