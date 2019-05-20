Mali'de askeri kontrol noktasına saldırı: 7 ölü

Mali'nin güneyinde askeri noktaya düzenlenen saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Mali Resmi Haber Ajansı Amap'a göre, Sikasso kentine bağlı Yorosso kasabasındaki Koury askeri kontrol noktasına kimliği bilinmeyen silahlı kişiler saldırı düzenledi.

Saldırıda, iki jandarma, bir gümrük memuru ve dört sivil yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Mali ordusu olayın ardından olası saldırıları önlemek amacıyla bölgeye takviye ekip gönderdi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Ülkenin kuzey ve orta kesimleri 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor. Gerek Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker gerek Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde kurulan 15 bin kişilik barış gücü MINUSMA, şu ana kadar güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.

