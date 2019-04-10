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Mali'de Fulani katliamıyla suçlanan milisler silah bırakmayı reddetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 05:25 | Son Güncelleme

Fulani köyüne yönelik saldırının ardından feshedilen Dan Na Ambassagou Birliği, silah bırakmayacağını duyurdu

Mali'de 23 Mart'ta Fulani köyüne yönelik saldırıdan sorumlu tutulan milis kuvvet Dan Na Ambassagou Birliği, hükümet tarafından feshedilmesine rağmen silah bırakmayacağını açıkladı.

Afrika basınındaki haberlere göre, Dan Na Ambassagou'dan yapılan açıklamada, uygulama koşullarının karşılanmadığı gerekçesiyle milis kuvvetin "Silahsızlanma, Tasfiye ve Yeniden Entegre Olma" (DDR) programına katılmayacağı belirtildi.

Açıklamada, "Kalıcı barış emirle gerçekleşmez, uzlaşmayla sağlanır. Şu andaki koşullar adil ve başarılı bir silahsızlanma ve entegre süreci için yeterince elverişli değildir." ifadesi kullanıldı.

Dogon avcılarından oluşan Dan Na Ambassagou milis birliği, 23 Mart'ta 160 kişinin öldüğü, Fulani köyüne yönelik saldırıdan sorumlu tutulmuştu. Hükümet, kuruluş amaçlarından saptığı gerekçesiyle grubu feshetmişti.

Mali'nin kuzey ve orta kesimleri 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor. Gerek Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker, gerek Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde kurulan 15 bin kişilik barış gücü MINUSMA, şu ana kadar güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.

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Anahtar Kelimeler:
Dan Na Ambassagou DDR Dogon Mali

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