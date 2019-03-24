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Mali'de ordunun üst düzey komutanları değiştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 22:01 | Son Güncelleme

Hükümet, 134 kişinin yaşamını yitirdiği köy saldırısının ardından Genelkurmay Başkanı ve Yardımcısı ile Kara ve Hava Kuvvetleri komutanlarını görevlerinden alarak yeni isimler atadı

Mali'de hükümet, 134 sivilin hayatını kaybettiği Fulanilerin köyüne yönelik saldırının ardından ordunun üst düzey komutanlarını değiştirdi.

Mali basınındaki haberlere göre, Cumhurbaşkanı İbrahim Boubakar Keita liderliğinde gerçekleştirilen olağanüstü Bakanlar Kurulu toplantısında, Genelkurmay Başkanı ve yardımcısı ile Kara ve Hava Kuvvetleri komutanları görevden alındı.

Toplantı sonrasında bu görevlere atanan yeni isimler açıklandı. Buna göre Genelkurmay Başkanı General Abdulaye Coulibaly, yardımcısı Tuğgeneral Süleyman Bamba, Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Keba Sangare ve Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Daouda Dembele oldu.

Açıklamada, Müslüman kabile Fulanilerin köyüne saldırıyı düzenlediği tahmin edilen, avcılıkla uğraşan Dozo (Donzo) grubunun üyelerinin oluşturduğu milis kuvvet "Dan Na Ambassagou Birliği"nin de feshedildiği bildirildi.

Açıklamada, yerel yönetim yetkililerinin uyarılarına rağmen Dozo üyelerinin oluşturduğu birliğin kuruluş amaçlarından saptığı kaydedildi.

Dogon avcılarından oluşan ve Ekim 2016'da oluşturulan birlik, ayrıca 1 Ocak'ta Koulogon'daki Fulanilerin köyüne yönelik saldırıdan da sorumlu tutuluyor.

Mali'nin Mopti bölgesindeki Fulanilere ait Ogossagou köyüne Dozo avcıları şeklinde giyinmiş silahlı kişilerin dün sabah saatlerinde düzenlediği saldırıda, 134 kişi yaşamını yitirmiş, 55 kişi yaralanmıştı.

Avcılıkla uğraşan Dozo grubunun üyeleri, Fulanileri ülkenin kuzeyindeki terör gruplarıyla bağlantılı militanları desteklemekle suçluyor.

Ağırlıklı olarak Mali'nin orta kesiminde yaşayan ve çoğunluğu çoban olan Fulaniler, son yıllarda bölgede yaşanan terör olayları nedeniyle çeşitli saldırıların hedefi oluyor.

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Mali saldırı

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