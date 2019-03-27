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Mali'de şiddet olayları

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 16:15 | Son Güncelleme

Mopti bölgesinde iki Dogon köyüne yönelik saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi

Mali'nin merkezindeki Mopti bölgesinde iki Dogon köyüne yönelik saldırıda, üçü kadın altı sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

BM Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Dogonların yaşadığı Ouadou ve Kere Kere köylerine kimliği bilinmeyen kişilerce saldırı düzenlendi.

Ouadou köyüne yönelik saldırıda biri kadın dört kişi yaşamını yitirirken, Kere Kere köyündeki saldırıda da iki kadın hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Saldırılarda, evler ateşe verildi, besi hayvanları çalındı.

MINUSMA açıklamasında, Mali'nin merkez bölgesinde devam eden şiddetin çok ciddi olduğu ve tüm tarafların şiddete yönelmekten kaçınması gerektiği kaydedildi.

Dogon etnik grubu giyimli kişiler, geçen cumartesi günü Mopti bölgesindeki Fulani köyü Ogossagou'ya saldırı düzenlemiş, saldırıda aralarında çocuk ve hamile kadınların da bulunduğu 160 kişi yaşamını yitirmişti.

Katliamdan sorumlu tutulan ve Dogon üyelerinden oluşan milis kuvvet "Dan Na Ambassagou Birliği", kuruluş amaçlarından saptığı gerekçesiyle saldırının ardından feshedilmişti.

Mali'nin kuzey ve orta kesimleri 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor. Gerek Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker gerek Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde kurulan 15 bin kişilik barış gücü MINUSMA, şu ana kadar güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.

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Dogon Mali Mopti

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