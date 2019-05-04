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Mali'de şiddet olayları: 18 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 21:18 | Son Güncelleme

Mali'de şiddet olayları: 18 ölü

Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA), Mali'nin merkezindeki Mopti bölgesinde hafta içi düzenlenen saldırılarda en az 18 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

MINUSMA'dan yapılan basın açıklamasında, 1 Mayıs günü silahlı kişilerin, Mondoro kentinde Dogon kabilesi üyelerini tuzağa düşürdüğü ve 12 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Açıklamada, ertesi gün olay yerine gelen 6 Dogon'un da açılan ateşte yaşamını yitirdiği aktarıldı.

MINUSMA Başkanı ve BM Genel Sekreteri Mali Özel Temsilcisi Mahamat Saleh Annadif, saldırıları kınayarak, yetkilileri etnik çatışmaları durdurma çabalarını artırmaya çağırdı.

Mali'nin orta kesimindeki Mopti bölgesinde 23 Mart'ta Fulanilere ait bir köye yönelik saldırıda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 157 kişi hayatını kaybetmişti. Katliamdan sorumlu tutulan ve Dogon üyelerinden oluşan milis kuvvet "Dan Na Ambassagou Birliği", kuruluş amaçlarından saptığı gerekçesiyle saldırının ardından feshedilmişti.

Mali'nin kuzey ve orta kesimleri 2012'den bu yana ayrılıkçı ve etnik çatışmalar ile terör saldırılarına sahne oluyor. Gerek Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker, gerekse Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde kurulan 15 bin kişilik barış gücü MINUSMA, güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.

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Anahtar Kelimeler:
Mali Mopti

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