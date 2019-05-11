Mali'de silahlı saldırı: 4 ölü

Mali'nin merkez bölgesi Mopti'de silahlı kişilerin etrafa ateş açması sonucu 4 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, silahlı kişiler Bandiagara kasabasından Tegrou köyüne giden sivillerin üzerine ateş açtı.

Saldırganlar olay yerini hızlıca terk ederken, olayda 4 sivil yaşamını yitirdi, 2 sivil de yaralandı.

Mopti bölgesinde geçen hafta düzenlenen saldırılarda 18 sivil hayatını kaybetmişti.

Mali'nin kuzey ve orta kesimleri 2012'den bu yana ayrılıkçı ve etnik çatışmalar ile terör saldırılarına sahne oluyor. Hem Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker, hem de Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde kurulan 15 bin kişilik barış gücü MINUSMA, güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.

