HABER

Mali'de terör saldırıları: 11 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 21:52 | Son Güncelleme

Ülkenin merkezindeki bir ordu karargahına düzenlenen saldırıda 10 asker hayatını kaybetti - BM Barış Gücü'ne ait askeri aracın mayına çarpması sonucu 1 asker öldü

Mali'de düzenlenen terör saldırılarında 11 askerin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Mopti bölgesinde görev yapan Birleşmiş Milletler Barış Gücü'ne (MINUSMA) ait bir askeri araç Douentza-Boni yolunda mayına çarptı. Mayının infilak etmesi sonucu Mısırlı bir barış gücü askeri hayatını kaybetti, dört asker yaralandı.

Moritanya sınırı yakınlarınki Guire kentinde de ordu karargahına teröristlerce düzenlenen saldırıda 10 asker hayatını kaybetti.

Mali ordusu saldırıyı doğruladı.

Mali'nin kuzey ve orta kesimleri 2012'den bu yana ayrılıkçı ve etnik çatışmalar ile terör saldırılarına sahne oluyor. Gerek Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker gerek Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde kurulan 15 bin kişilik barış gücü MINUSMA, güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.

Yok böyle seyahat fotoğrafı! Selfie yerine bakın ne yaptıYok böyle seyahat fotoğrafı! Selfie yerine bakın ne yaptı
‘Kelimenin kalbi’ sergisi Roma’da büyük ilgi gördü‘Kelimenin kalbi’ sergisi Roma’da büyük ilgi gördü
Tendürek Geçidi'nde kar yağışı ve sisTendürek Geçidi'nde kar yağışı ve sis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BM Barış Gücü Mali MINUSMA

En Çok Okunan Haberler

Kanlı pazar! Ülke kana bulandı, 207 kişi öldü

Kanlı pazar! Ülke kana bulandı, 207 kişi öldü

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya ilk yorum!

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya ilk yorum!

Küvette çıplak duş alırken fotoğraflarını çekip...

Küvette çıplak duş alırken fotoğraflarını çekip...

Umreden paylaştı! 'Küfür edeceğim tövbe tövbe...'

Umreden paylaştı! 'Küfür edeceğim tövbe tövbe...'

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından açıklama

Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından açıklama

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Irak sınırından kahreden haber: 4 asker şehit!

Irak sınırından kahreden haber: 4 asker şehit!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Saldırıya uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı açıklaması

MSB'den Kılıçdaroğlu'na saldırı açıklaması!

Meral Akşener'den saldırıya uğrayan Kılıçdaroğlu'na ziyaret

Akşener'den Kılıçdaroğlu'na ziyaret!

Konya'da deprem! Çevre illerden de hissedildi

Konya'da deprem! Çevre illerden de hissedildi

Başsavcılık, Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili soruşturma başlattı

Başsavcılık soruşturma başlattı!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından açıklama

Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.