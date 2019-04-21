Mali'de terör saldırıları: 11 ölü

Mali'de düzenlenen terör saldırılarında 11 askerin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Mopti bölgesinde görev yapan Birleşmiş Milletler Barış Gücü'ne (MINUSMA) ait bir askeri araç Douentza-Boni yolunda mayına çarptı. Mayının infilak etmesi sonucu Mısırlı bir barış gücü askeri hayatını kaybetti, dört asker yaralandı.

Moritanya sınırı yakınlarınki Guire kentinde de ordu karargahına teröristlerce düzenlenen saldırıda 10 asker hayatını kaybetti.

Mali ordusu saldırıyı doğruladı.

Mali'nin kuzey ve orta kesimleri 2012'den bu yana ayrılıkçı ve etnik çatışmalar ile terör saldırılarına sahne oluyor. Gerek Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker gerek Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde kurulan 15 bin kişilik barış gücü MINUSMA, güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.

