Maliyeti sadece yüzde 5-10 oranında artırıyor! Depremde hayat kurtaran sistem İstanbul’daki o hastanede de var 'Depremde her iki yönde 70 cm'lik...'

Sismik izolatör nedir? Sismik izolatör nasıl çalışır? 10 ili yıkan ve Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından sismik izolatör sistemiyle alakalı bu sorular herkes tarafından sorulmaya başlandı. Kısa sürede gündemin en çok araştırılan konuların başında gelen sismik izolatörlerin nasıl çalıştığı ve nerelerde bulunduğu merak ediliyor. İstanbul'daki bir hastanede de olduğu ifade edilirken, özellikleri ayrıntısıyla anlatıldı. Faydaları ve maliyeti hayat kurtarması nedeniyle büyük önem taşıyan detaylardan oldu...

ŞEHİR HASTANELERİNİN BİR ÇOĞUNDA VAR

ATV Haber’de yer alan habere göre hayat kurtaran bu sistem Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’nde de var. Sismik izolatörler özellikle son depremden sonra yeniden gündeme geldi. Şehir hastanelerinin birçoğunda, son dönemde yapılanlarda sismik izolatörler var.

Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, hastanenin B3 otoparkında, yani binanın otoparkının en alt katında hastanedeki sistemi anlattı.

DEPREM ANINDA 50 İLE 70 CM'LİK HAREKET

Otoparkta blokların üst kısmında sistem net bir şekilde görülürken Yiyit, sistemin özelliklerini, deprem ve afet gibi dönemlerdeki faydalarını dile getirdi.

Yiyit, “Sismik izolatör, aslında bizim gibi depreme alışık ülkeler için olmazsa olmaz. Niye söylüyorum bunu? Şu an biz Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nin altındayız. 2068 tane sismik izolatör bu binanın altında bizi depreme karşı koruyor. Deprem anında her iki yönde 50 ile 70 cm’lik hareket imkanı tanıyor. Bu neyi sağlıyor? Biz bina olarak hem depremin şokundan kurtulmuş oluyoruz, aynı zamanda içinde çalışanların da endişesini almış oluyoruz. Sadece deprem anını düşünmeyin, depremden sonra da biliyorsunuz artçılar oluyor, artçıları da hem binanın ve içindekilerin hissetmesini engellediği için bütün hizmeti aksamadan sürdürebiliyoruz. En azından içindeki çalışanlar kendilerini garantide hissediyor, ameliyatlar bütün tıbbi süreçler non-stop devam edebiliyor. Bu anlamda önemli.” ifadelerini kullandı.

"YAKIT TAKVİYESİ YAPMADAN 72 SAAT BÜTÜN BİNA KENDİNE YETEBİLİYOR"

Yiyit, “Aslında bu binalar sismik izolatörle sarsıntıya karşı, depremin şokuna karşı korunmuş haldeler. Bu bina altındaki sismik izolatör sayısı ve dünyadaki monoblok sismik izolatörlü en büyük binadan bahsediyoruz. Ama bir başka şey daha var. Afet durumunda enerji çeşitlemesi olarak da korunmuş durumda. Bütün enerji bağlantıları yani elektrik, su, doğal gaz lastik hatlarla birleştirildiği için kopmalar beklemiyoruz. Bir başka şey de şebeke elektriğinden besleniyor ama bunun yanında trijenerasyon sistemiyle kendi elektriğini üretebiliyor. Diğer konu, UPS dediğimiz şarjlar var, bunlar uzun süre bizi besliyor. Bir başka şey de jeneratörlerle herhangi bir yakıt takviyesi yapmadan en az 72 saat bütün bina kendine yetebiliyor. Ama yakıt takviyesiyle de bunu günlerce sürdürebilecek haldeyiz.” şeklinde konuştu.

"İSTANBUL İÇİN KONUŞACAKSAK, İSTANBUL'DA BİRAZ ŞANSLIYIZ"

Yiyit, “İstanbul için konuşacaksak, İstanbul’da biraz şanslıyız. Birçok hastanemiz yenilendi ve yeniden yapıldı. Yeni yapılmış birçok hastanemizin sismik izolatörleri var. Deprem anında hasta transferi anında yapılmış planlamalarda da bunlar dikkate alındı. Her iki yakada bu sismik izolatörleri hastaneleri merkez kabul edip hastaların yönlendirilmesi konusunda da oluşturulmuş planlar var. Bu planların merkezinde de bu hastaneler var.” dedi.

Yiyit, bu hastanelerin afet anında kapasitesinin çok çok üstünde hasta alacak ve odaların gerektiğinde yoğun bakıma dönecek şekilde yapıldığını söyledi.

MALİYETİ YALNIZCA YÜZDE 5 YA DA 10 ORANINDA YÜKSELTİYOR

Sismik izolatörlerin maliyetiyle ilgili olarak ise binanın hane ya da kat sayısına göre değişebilse de maliyeti yüzde 5 ya da 10 oranında yükselttiği aktarıldı ve bunun hayatın yanında hiçbir öneminin olmadığını ifade edildi.

